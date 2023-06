Voici ce qu'on peut faire avec le mode Veille d'iOS 17

iOS 17 introduit le mode Veille, qui transforme un iPhone en charge placé horizontalement en un hub domestique pratique. Ce nouveau mode d'affichage offre une expérience complète avec des widgets en plein écran qui peuvent servir à tout un tas de choses, pas seulement pour afficher l'heure.

Un mode veille automatique

Lorsqu'un iPhone mis à jour vers iOS 17 est placé horizontalement sur un chargeur, le mode Veille s'active automatiquement (si vous ne l'avez pas débranché dans Réglages > En veille). Cette nouveauté d'iOS 17 d'afficher diverses informations telles que l'heure, la météo, le calendrier, les commandes musicales, les photos, et bien d'autres, comme nous allons vous expliquer après l'illustration.

En balayant vers la gauche ou la droite, vous pouvez accéder aux différentes options disponibles en mode Veille et personnaliser l'affichage en effectuant un appui long ou en balayant vers le haut ou le bas. Par exemple, pour l'heure, vous pouvez choisir entre une vue analogique, une vue numérique, une police à bulles et une vue solaire où la couleur d'arrière-plan change en fonction de l'heure. Cela vous rappelle l'écran verrouillé personnalisable de l'an dernier ? C'est bien cela, d'autant que vous pouvez également ajouter des widgets d'écran d'accueil à l'affichage principal en mode "Veille", ce qui vous permet de contrôler vos produits HomeKit, de consulter les événements de votre calendrier, de suivre le marché boursier, de vérifier l'autonomie de la batterie de votre appareil, de consulter la météo, suivre un score de football ou de basket en direct, etc. En effet, si une activité en direct est en cours, elle sera affichée en plein écran, tout comme les résultats des requêtes Siri.



Il est même possible de sélectionner deux widgets à afficher côte à côte.

Le mode nuit

Apple oblige, le moindre détail a été pensé. La nuit, le mode "Veille" s'adapte à l'obscurité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez afin de ne pas vous distraire pendant votre sommeil. Il est similaire au mode Nuit de l'Apple Watch et fonctionne de la même manière.



Il convient de noter que pour que l'iPhone affiche continuellement des informations, vous devez disposer d'un iPhone 14 Pro ou Pro Max équipé de la technologie d'affichage en continu. Sur les autres modèles d'iPhone, il faudra appuyer sur l'écran ou un bouton pour voir quelque chose s'afficher. Un argument de plus pour passer au nouvel iPhone 14 Pro en promotion.