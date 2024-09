Voici l'adoption d'iOS 17 au 9 juin 2024

Apple a partagé des chiffres actualisés sur l'adoption d'iOS 17 et d'iPadOS 17, révélant combien d'iPhones et d'iPads utilisaient ces versions logicielles, juste avant la WWDC 24 qui a eu lieu hier. Une vue claire après neuf mois de vie et juste avant le lancement d'iOS 18. Même en bêta, le nouvel OS est souvent rapidement installé sur des millions d'appareils.

Un peu moins bien qu'IOS 16

Selon Apple, ces chiffres d'adoption sont basés sur les iPhones et iPads ayant fait l'objet d'une transaction sur l'App Store le 9 juin, soit la veille du début de la WWDC. Il s'agit donc d'appareils actifs



Les quatre chiffres clés pour l'adoption d'iOS 17 :

77 % des iPhones ont été mis à jour vers iOS 17.

68 % des iPads ont été mis à jour vers iPadOS 17.

86 % de tous les iPhones introduits au cours des quatre dernières années ont été mis à jour vers iOS 17.

77 % de tous les iPads lancés au cours des quatre dernières années ont été mis à jour vers iPadOS 17.

Si l'on compare ces scores à ceux publiés juste avant la WWDC 23, iOS 17 fait moins bien qu'iOS 16. À l'époque, le système d'exploitation mobile était installé sur 81 % des iPhone encore en activité, contre 77 % cette année. Il faut prendre en compte que l'iPhone X a été privé d'iOS 17, ce qui peut expliquer la grande différence. Quelques pourcents représentent en effet des dizaines de millions d'iPhone à l'échelle mondiale.



Il s'agit des derniers chiffres concernant l'adoption d'iOS 17 et d'iPadOS 17, étant donné qu'Apple a depuis mis les premières bêtas d'iOS 18 et d'iPadOS 18 à la disposition des développeurs.

L'avenir s'appelle iOS 18

L'attention se porte désormais sur l'iOS 18, actuellement en bêta avec une tonne de nouveautés. Outre la personnalisation et les nouvelles applications Photos, Mail et Calculette, Apple a surtout mis l'accent sur l'IA avec Apple Intelligence. La version finale sera rendue public en septembre, avant l'iPhone 16.