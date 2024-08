Voici les gagnants des iPhone Photography Awards 2024

Comme chaque année depuis dix-sept ans, les iPhone Photography Awards (IPPA) récompensent les meilleures prises de vue réalisées avec un iPhone, et les lauréats de l'édition 2024 viennent d'être dévoilés. Surprise, la majorité des clichés primés cette année ont été capturés avec les modèles récents de l'iPhone 15 d'Apple.

Comme vous pouvez le découvrir sur le site officiel des IPPA, l'image ayant remporté le grand prix représente un garçon dans un aquarium, prise en noir et blanc avec un iPhone 15 Pro Max.

Le premier prix a été décerné à une photo montrant un groupe de nageurs dans un camp de sauveteurs, prise avec un iPhone 11 Pro Max, tandis que le deuxième prix a été attribué à une image d'enfants au Cambodge, capturée avec un iPhone 15 Pro.



Voici les trois premiers :

Les gagnants ont également été sélectionnés dans diverses catégories, telles qu'abstrait, animaux, architecture, enfants, paysage urbain, paysage, style de vie, nature, personnes, portrait, série, nature morte, et voyage.



Les organisateurs ont déclaré que les photos capturaient le monde avec le cœur et l'esprit.

Les iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) sont ravis d'annoncer les lauréats de leur 17e concours annuel. Les images gagnantes de cette année sont un témoignage puissant de l'art de raconter des histoires à travers la photographie. Qu'il s'agisse de l'émerveillement d'un jeune garçon face aux mystères des profondeurs marines dans Boy Meets Shark ou des mouvements énergiques et synchronisés des maîtres-nageurs en formation dans Lifeguard Camp, ces photographies capturent des moments qui ont une résonance profonde. Qu'il s'agisse de paysages, de portraits ou de compositions abstraites, les images gagnantes transmettent des émotions allant de la sérénité et de l'émerveillement à la joie et à l'introspection, mettant en évidence la capacité unique de la photographie iPhone à nous connecter au monde de manière profonde.



En explorant ces photographies primées, vous serez transporté dans des lieux où le temps ralentit, ce qui permet au spectateur de ressentir la concentration tranquille de moines méditant dans un temple ancien ou la délicate complexité d'une forme abstraite qui défie les limites de la perception. Ces images ne sont pas de simples instantanés ; ce sont des expressions profondes de la vie, saisies à travers l'objectif de ceux qui voient le monde avec leur cœur et leur esprit.