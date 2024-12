App Store Awards 2024 : voici les gagnants !

L'année 2024 a été particulièrement riche en innovations sur l'App Store, et Apple vient de dévoiler sa sélection des meilleures applications et jeux. Entre créativité débordante, utilité sociale et prouesses techniques, ces 17 lauréats illustrent parfaitement l'effervescence du développement iOS. Cette année marque également l'arrivée d'une nouvelle catégorie dédiée au Vision Pro. Voici les gagnants !

Les applications primées en détail

Comme chaque année, Apple récompense les applications de chacune de ses plateformes en distinguant les jeux des autres apps. Un prix "impact social" est également décerné à certaines applications ayant une attraction culturelle majeure dans la société.

Applications de l'année :

Application iPhone de l'année : Kino, une application photo sophistiquée qui transforme vos clichés en véritables œuvres cinématographiques grâce à des filtres et des contrôles avancés inspirés du 7e art.

: Kino, une application photo sophistiquée qui transforme vos clichés en véritables œuvres cinématographiques grâce à des filtres et des contrôles avancés inspirés du 7e art. Application iPad de l'année : Moises, un studio musical alimenté par l'IA permettant de séparer les pistes audio, d'isoler les instruments et d'analyser les accords pour un apprentissage musical optimisé.

: Moises, un studio musical alimenté par l'IA permettant de séparer les pistes audio, d'isoler les instruments et d'analyser les accords pour un apprentissage musical optimisé. Application Mac de l'année : Adobe Lightroom, l'outil de référence pour l'édition photo professionnelle, offrant des capacités de retouche puissantes et une gestion optimale des fichiers RAW.

: Adobe Lightroom, l'outil de référence pour l'édition photo professionnelle, offrant des capacités de retouche puissantes et une gestion optimale des fichiers RAW. Application Vision Pro de l'année : What If...? An Immersive Story, une expérience narrative interactive dans l'univers Marvel exploitant pleinement les capacités du spatial computing.

: What If...? An Immersive Story, une expérience narrative interactive dans l'univers Marvel exploitant pleinement les capacités du spatial computing. Application Apple Watch de l'année : Lumy, un compagnon intelligent qui suit les cycles solaires pour vous aider à capturer la meilleure lumière naturelle pour vos photos.

: Lumy, un compagnon intelligent qui suit les cycles solaires pour vous aider à capturer la meilleure lumière naturelle pour vos photos. Application Apple TV de l'année : F1 TV, une application immersive offrant des angles de vue multiples, des données en temps réel et des replays pour les passionnés de Formule 1 (indisponible en France).

Jeux de l'année :

Jeu iPhone de l'année : AFK Journey, un RPG tactique avec des combats stratégiques et une narration riche dans un univers fantastique captivant.

: AFK Journey, un RPG tactique avec des combats stratégiques et une narration riche dans un univers fantastique captivant. Jeu iPad de l'année : Squad Busters, un jeu multijoueur dynamique de Supercell mêlant action et stratégie avec un aspect social prononcé.

: Squad Busters, un jeu multijoueur dynamique de Supercell mêlant action et stratégie avec un aspect social prononcé. Jeu Mac de l'année : Thank Goodness You're Here!, une aventure humoristique où les joueurs improvisent des situations absurdes dans des scénarios déjantés.

: Thank Goodness You're Here!, une aventure humoristique où les joueurs improvisent des situations absurdes dans des scénarios déjantés. Jeu Vision Pro de l'année : THRASHER: Arcade Odyssey, une expérience de jeu spatiale innovante transportant les joueurs dans des mondes cosmiques colorés.

: THRASHER: Arcade Odyssey, une expérience de jeu spatiale innovante transportant les joueurs dans des mondes cosmiques colorés. Jeu Apple Arcade de l'année : Balatro+, une réinvention créative des jeux de cartes traditionnels avec des mécaniques roguelike uniques.

Prix Impact Culturel :

Oko : Une solution innovante utilisant la réalité augmentée pour guider les personnes malvoyantes dans leurs déplacements urbains avec précision et sécurité.

EF Hello : Une plateforme d'apprentissage des langues utilisant l'IA pour personnaliser les leçons et faciliter la pratique conversationnelle.

DailyArt : Une dose quotidienne de culture artistique présentant des œuvres marquantes avec leur contexte historique et leurs anecdotes.

NYT Games : Une collection de jeux du New York Times, dont le célèbre Wordle, favorisant les connexions sociales et le défi intellectuel quotidien.

The Wreck : Un récit interactif émotionnel explorant les mécanismes psychologiques face aux crises personnelles avec une narration cinématographique.

Do You Really Want to Know? 2 : Une application éducative sensible abordant la vie avec le VIH, fournissant informations et ressources pour le dialogue avec l'entourage.

Innovation et impact social

Cette sélection 2024 illustre parfaitement l'évolution des applications vers plus d'utilité sociale et d'innovation technologique. De la créativité artistique avec Kino aux outils d'accessibilité comme Oko, en passant par les expériences immersives sur Vision Pro, ces applications repoussent les limites de ce qu'il est possible de réaliser sur les appareils Apple. Soit dit en passant, il est assez étonnant qu'Apple ait sélectionné si peu d'applications IA alors que l'année 2024 a été riche dans ce secteur.



L'accent mis sur l'impact culturel cette année démontre également l'importance croissante des applications dans l'amélioration de la vie quotidienne, l'éducation et l'inclusion sociale. Dans ce sens, Tim Cook a déclaré :

Nous sommes ravis d'honorer ce groupe impressionnant de développeurs qui exploitent la puissance des appareils et de la technologie Apple pour offrir des expériences qui enrichissent la vie des utilisateurs et ont un impact profond sur leurs communautés



Ces récompenses confirment le rôle central de l'App Store comme catalyseur d'innovations significatives et socialement responsables. C'est en tout cas la direction que donne Apple à son store.



Source