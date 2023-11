App Store Awards 2023 : voici les applications finalistes !

Chaque année, Apple organise les Apple Store Awards 2023, l'occasion de récompenser les meilleures applications et jeux disponibles sur son magasin en ligne. Cet événement met en avant les créateurs qui, par leur innovation et leur design exceptionnels, ont su influencer la culture et passionner les utilisateurs d'Apple dans le monde entier. La firme de Cupertino vient de présenter aujourd'hui dans un communiqué les finalistes de l'édidition 2023 !

Des applications connues et d'autres moins populaires

L'App Store n'est pas un simple lieu où les développeurs publient leurs applications afin d'atteindre des utilisateurs, aux yeux d'Apple, l'App Store représente bien plus qu'une boutique, c'est un lieu de création où les meilleures apps et jeux se doivent d'être récompensés ! Justement, l'App Store Design Awards est une cérémonie qui permet de récompenser les applications et jeux qui apportent quelque chose en plus sur l'App Store et qui se démarquent de la concurrence.



Pour l'édition 2023, Phil Schiller, Apple Fellow, a tenu à féliciter les 40 développeurs d'applications et de jeux qui ont été nominés dans plusieurs catégories, Schiller a déclaré :

Nous sommes enthousiasmés par les réalisations de ces finalistes de l'App Store Award qui aident les utilisateurs du monde entier à explorer leurs intérêts dans le dessin, le design, le montage vidéo, l'éducation, la musique, la gestion du temps, l'entraînement, la randonnée, les jeux, et bien plus encore. Ces finalistes sont tous incroyablement talentueux et ont fait d'énormes efforts pour créer ces superbes applications et jeux. Nous sommes inspirés par leurs réalisations et nous sommes impatients d'annoncer les gagnants des App Store Awards plus tard ce mois-ci.

Les applications qui ont été nominées

Les nominés pour le titre de l'application iPhone de l'année ont facilité pour les utilisateurs la découverte de nouvelles méthodes d'exploration et l'acquisition de compétences inédites.

AllTrails , pour avoir aidé le monde à trouver son chemin à l'extérieur.

, pour avoir aidé le monde à trouver son chemin à l'extérieur. Duolingo, pour apporter l'apprentissage aux masses.

pour apporter l'apprentissage aux masses. Flighty, pour garder les voyageurs à l'heure et sans stress à l'aéroport.

Les finalistes de la catégorie "Jeu de l'année" sur iPhone ont encouragé les joueurs à explorer de nouvelles aventures en offrant des graphismes somptueux sur ce dispositif.

Afterplace , pour créer un jeu de rôle rétro avec des commandes intuitives.

, pour créer un jeu de rôle rétro avec des commandes intuitives. Honkai : Star Rail , pour construire une aventure fantastique spatiale avec une animation cinématographique.

, pour construire une aventure fantastique spatiale avec une animation cinématographique. Vampire Survivors, pour avoir inspiré un nouveau genre d'action roguelike.

Catégories iPadOS

Les finalistes de la catégorie "Application de l'année pour iPad" ont facilité l'expression de la créativité des utilisateurs sur divers médias :

Concepts , pour créer des outils de dessin innovants et des palettes de couleurs dynamiques.

, pour créer des outils de dessin innovants et des palettes de couleurs dynamiques. DaVinci Resolve , pour créer une expérience de montage vidéo plus portable.

, pour créer une expérience de montage vidéo plus portable. Prêt-à-Makeup, pour donner vie à tous les amateurs de beauté.

Les finalistes de la catégorie "Jeu de l'année" pour iPad ont captivé les joueurs grâce à une narration visuelle, des commandes intuitives et des défis loufoques.

Eggy Party , pour créer des expériences fantaisistes et joyeuses pour les utilisateurs.

, pour créer des expériences fantaisistes et joyeuses pour les utilisateurs. Lost in Play , pour offrir des visuels et un gameplay charmants pour tous les âges.

, pour offrir des visuels et un gameplay charmants pour tous les âges. Pocket City 2, pour inviter les joueurs à construire à partir de leur imagination.

Catégories macOS

Les finalistes dans la catégorie "Application Mac de l'année" ont stimulé l'attention et la créativité des utilisateurs.

Linearity Curve , pour créer des outils de conception innovants pour les professionnels et les concepteurs en herbe.

, pour créer des outils de conception innovants pour les professionnels et les concepteurs en herbe. Photomator , pour rendre le flux de travail de retouche photo plus rapide et plus simple.

, pour rendre le flux de travail de retouche photo plus rapide et plus simple. Portail, pour immerger les utilisateurs dans de beaux paysages et de l'audio spatial.

Les finalistes de la catégorie Jeu Mac de l'année ont livré des intrigues et des graphismes riches :

ELEX II , pour transporter les joueurs dans un monde dynamique de Science Fantasy.

, pour transporter les joueurs dans un monde dynamique de Science Fantasy. Lies of P , pour offrir un gameplay fluide avec une variante d'un conte classique.

, pour offrir un gameplay fluide avec une variante d'un conte classique. Return to Monkey Island, pour construire sur son aventure emblématique point-and-click.

Catégories watchOS

Les finalistes de la catégorie "Application Apple Watch de l'année" ont simplifié davantage l'accès à toutes les informations dont les utilisateurs ont besoin, directement depuis leur poignet.

Planny , pour aider intelligemment les utilisateurs à garder le dessus sur les tâches.

, pour aider intelligemment les utilisateurs à garder le dessus sur les tâches. SmartGym , pour créer des entraînements intelligents et ciblés à tout niveau de compétence.

, pour créer des entraînements intelligents et ciblés à tout niveau de compétence. Tide Guide, pour offrir aux amateurs d'eau des conditions marines en temps réel.

Les finalistes de la catégorie "Application Apple TV de l'année" ont offert des expériences exceptionnelles sur l'écran le plus imposant de la maison :

Bugsnax , pour capturer le mystère et le charme à travers son gameplay.

, pour capturer le mystère et le charme à travers son gameplay. FitOn , pour offrir une gamme d'expériences d'entraînement avec des entraîneurs populaires et des célébrités.

, pour offrir une gamme d'expériences d'entraînement avec des entraîneurs populaires et des célébrités. MUBI, pour apporter du cinéma de qualité au domicile des utilisateurs.

Les finalistes de la catégorie "Jeu de l'année Apple Arcade" qui ont proposé un divertissement inépuisable au cours de cette année :

Paysages urbains , pour inspirer les joueurs avec une touche durable et déterminée.

, pour inspirer les joueurs avec une touche durable et déterminée. Hello Kitty Island Adventure , pour emmener les joueurs dans une grande aventure avec des créatures adorables.

, pour emmener les joueurs dans une grande aventure avec des créatures adorables. stitch., pour apporter l'art méditatif de la broderie à plus d'utilisateurs.

Finaliste de ceux qui ont eu un impact culturel

baance , pour rendre le soutien à la ménopause plus inclusif et accessible à tous.

, pour rendre le soutien à la ménopause plus inclusif et accessible à tous. Copilote , pour simplifier les finances personnelles.

, pour simplifier les finances personnelles. Endling , pour inspirer les joueurs à se concentrer sur l'impact environnemental.

, pour inspirer les joueurs à se concentrer sur l'impact environnemental. Finding Hannah , pour connecter les femmes à travers les générations grâce au gameplay.

, pour connecter les femmes à travers les générations grâce au gameplay. Howto Say Goodbye , pour aider les utilisateurs à traiter les émotions difficiles.

, pour aider les utilisateurs à traiter les émotions difficiles. Pok Pok , pour aider les enfants à apprendre, à explorer et à expérimenter dans une salle de jeux numérique.

, pour aider les enfants à apprendre, à explorer et à expérimenter dans une salle de jeux numérique. Proloquo , pour soutenir la communication sans parole.

, pour soutenir la communication sans parole. Rebel Girls , pour avoir transformé les histoires de l'heure du coucher en une découverte de femmes héroïques à travers le temps.

, pour avoir transformé les histoires de l'heure du coucher en une découverte de femmes héroïques à travers le temps. Too Good To Go , pour aider à réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants, les boulangeries et les supermarchés.

, pour aider à réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants, les boulangeries et les supermarchés. Unpacking, pour créer des puzzles apaisants.

Apple n'a pas communiqué la date de l'annonce du grand gagnant, mais cela devrait arriver dans les prochaines semaines. Évidemment, pour les applications sélectionnées, c'est un avantage extraordinaire pour la visibilité !