Afterplace, l'hommage à Zelda, ajoute le support du 120 Hz sur iOS

Afterplace, le jeu d'aventure signé du développeur Evan Kice a récemment été mis à jour pour apporter un certain nombre d'évolutions intéressantes pour les joueurs. Outre un retour haptique (à partir de l'iPhone 7) vu la dernière fois, ainsi que la possibilité de jouer en 30 ou 60 Hz, la dernière version apporte le support du 120 Hz, des corrections pour la résolution des iPhone 15, une nouvelle armure, un sanctuaire secret, une scène fantôme supplémentaire, plus de dialogues, des changements de boss optionnels et plus encore. Afterplace version 1.1.31 est une petite merveille pour les fans.

Afterplace passe au 120 Hz !

La nouveauté la plus importante est évidemment la prise en charge des 120 images par seconde qui permettent d'avoir un titre plus fluide que jamais sur iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro et iPhone 13 Pro (ainsi que les iPad Pro depuis 2017).



Regardez la bande-annonce d'Afterplace ci-dessous :

Voici tous les changements de la version 1.1.31 d'Afterplace :

Correction du déchirement graphique si l'écran a un nombre impair de pixels de large (iPhone 15, XS)

Ajout de la prise en charge de 120fps

Ajout de deux armures normales et d'une armure secrète

Ajout de fonctionnalités supplémentaires pour le blé

Ajout d'une scène de fantôme

Amélioration d'un coffre au trésor

Ajout d'une préfiguration pour un boss optionnel

Ajout d'un sanctuaire secret

Les vieilles lanternes s'affichent maintenant dans la maison

Ajout de dialogues sur le livre et le chef ramen

Correction du fait que Minno n'utilise pas le lance-pierre lorsque c'est nécessaire

Correction de l'infobulle de l'inventaire qui s'agrandit avec le temps

Ajout de l'énergie des gobelins

Notre avis sur Afterplace

Afterplace est un jeu indépendant captivant offrant un vaste monde ouvert en pixels-art rempli de secrets, de trésors et de créatures énigmatiques. Vous pouvez explorer les bois, affronter des monstres et interagir avec des personnages mystérieux, le tout depuis votre appareil mobile. Cependant, méfiez-vous, car la forêt recèle des mystères et des dangers, avec des labyrinthes et des donjons cachés dans les endroits les plus inattendus. Afterplace ne propose pas de balises ou de repères, vous devrez donc créer votre propre chemin à travers ce monde passionnant. De plus, le jeu est spécialement optimisé pour les appareils mobiles, offrant des commandes intuitives sans boutons virtuels, vous permettant de vous déplacer et d'interagir en touchant n'importe où sur l'écran, offrant ainsi une expérience de jeu immersive.



​​​​​​​Si vous n'y avez pas encore joué, c'est probablement le meilleur moment pour vous lancer dans cette aventure plébiscitée par Apple. Vous pouvez acheter Afterplace sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger Afterplace à 7,99 €