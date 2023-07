La mise à jour d'Afterplace ajoute un retour haptique et le choix entre 30 et 60 Hz

Afterplace, le jeu d'aventure en monde ouvert du développeur Evan Kice, fortement inspiré par les Zelda originaux, vient d'être mis à jour pour apporter quelques options très intéressantes. Parmi les nouveautés, on retrouve un retour haptique, le choix entre un gameplay à 30fps ou 60fps, ainsi que divers correctifs.

Afterplace s'améliore encore

La meilleure nouveauté est très certainement le retour haptique qui apporte une nouvelle dimension au jeu. Parfaitement conçu pour les mobiles, Afterplace n'affiche aucun bouton virtuel mais se contrôle intuitivement en tapotant pour vous déplacer, attaquer et plus encore.



Si vous n'aimez pas les vibrations, vous pouvez d'ailleurs désactiver cette option, et vous pouvez également modifier la fréquence d'images cible dans les paramètres ou la laisser par défaut si vous n'en avez rien à faire. Entre 30 et 60 Hz, la différence est flagrante, mais la batterie sera plus sollicitée dans le second cas.



Les correctifs de la mise à jour incluent un bug de duplication de npc, un autre pour les joueurs se retrouvant piégés dans une grotte, et des monstres qui ne suivent pas les joueurs entre les zones. Regardez la bande-annonce d'Afterplace ci-dessous :

Notre avis sur Afterplace

Si vous l'aviez raté, Afterplace est un petit bijou, notamment pour les fans de Zelda. En fait, c'est un jeu pour les gens qui aiment les indémodables "Legend of Zelda", la vue de dessus, l'exploration, des décors uniques et détaillés, ainsi qu'un look rétro adorable.

Avec un histoire complexe, travaillée, une construction bien pensée, une difficulté parfois corsée (oui, il faut réfléchir), Afterplace a tout d'un grand. Mieux, il prend en charge les manettes et ne contient ni publicité ni achat intégré. Et il offre désormais pas mal d'options pour que chacun trouve la formule qui lui convient le mieux



Bref, un jeu d'aventure de grande qualité, avec un monde ouvert en pixel-art à découvrir et des monstres qui vous donneront du fil à retordre.

Afterplace a été conçu dès le départ pour être une expérience rapide, fluide et belle pour le mobile. Il n'y a pas de boutons virtuels. Vous pouvez vous déplacer et attaquer en touchant n'importe où. Vous pouvez toucher directement les objets pour interagir ou attaquer, ou utiliser vos deux pouces comme dans une manette traditionnelle.

Qui se lance dans l'aventure sur iOS ou Android ? Apple lui a récemment décerné un Apple Design Award lors de la WWDC 2023.

Télécharger Afterplace à 7,99 €