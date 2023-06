Apple Design Awards 2023 : nous avons les résultats !

Chaque année, Apple organise les Apple Design Awards, une cérémonie qui récompense l'excellence dans le design et l'innovation des applications pour les produits comme l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch. Ces prix sont décernés lors de la conférence annuelle des développeurs d'Apple (WWDC) pour reconnaître les applications exceptionnelles qui se distinguent par leur conception esthétique, leur convivialité et leur ingéniosité technique.

Voici les gagnants de l'édition 2023

C'est officiel, les résultats de l'Apple Design Awards 2023 sont connus, Apple a récompensé plusieurs applications disponibles sur l'App Store, certaines sont inconnues au bataillon, d'autres sont déjà très populaires. Le point commun entre toutes ces apps, c'est qu'elles ont toutes réalisé un travail remarquable, tellement proche de la perfection qu'elles ont réussi à attirer l'attention d'Apple, malgré la gigantesque concurrence qu'on retrouve dans toutes les thématiques d'applications sur l'App Store !



Susan Prescott, vice-présidente d'Apple chargée des relations avec les développeurs, a déclaré pour accompagner les résultats :

Les applications et les jeux font partie intégrante de notre mode de vie, de notre travail et de nos loisirs. Chez Apple, nous aimons récompenser les développeurs exceptionnels dont les applications relèvent d’une incroyable créativité et d’un design qui atteint l'excellence. Nous félicitons chacun des lauréats de l’Apple Design Award de cette année pour avoir conçu des applications bien pensées et des jeux convaincants, qui permettent aux utilisateurs du monde entier de s’épanouir et de se divertir.

Les applications qui reçoivent les prix

Gagnants de la catégorie de l'inclusion

Les gagnants de cette catégorie offrent une excellente expérience à tous en soutenant des personnes issues d'une diversité de milieux, de capacités et de langues.



Application : Univers - Créateur de site Web (Disponible sur iPhone, iPad et Mac)

Jeu : Stitch. (Disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV)

Les gagnants de cette catégorie offrent des expériences mémorables, engageantes et satisfaisantes qui sont améliorées par les technologies Apple.



Application : Duolingo (Disponible sur iPhone et iPad)

Jeu : Afterplace (Disponible sur iPhone et iPad)

Les gagnants de cette catégorie offrent des interfaces intuitives et des contrôles sans effort qui sont parfaitement adaptés à leur plate-forme.



Application : Flighty (Disponible sur iPhone, iPad et Mac)

Jeu : Railbound (Disponible sur iPhone et iPad)

Les gagnants de cette catégorie améliorent la vie de manière significative et mettent en lumière les questions cruciales.



Application : Headspace: Mindful Meditation (Disponible sur iPhone, iPad et Apple Watch)

Jeu : Endling (Disponible sur iPhone et iPad)

Les gagnants de cette catégorie présentent des images époustouflantes, des interfaces habilement dessinées et des animations de haute qualité qui donnent un thème distinctif et cohérent.



Application : Any Distance - Workout Tracker (Disponible sur iPhone et Apple Watch)

Jeu : Resident Evil Village (Disponible sur Mac)

Les gagnants de cette catégorie offrent une expérience de pointe grâce à une nouvelle utilisation des technologies Apple qui les distinguent dans leur genre.



Application : SwingVision A.I. Tennis App (Disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch)

Jeu : MARVEL SNAP (Disponible sur iPhone et iPad)

Pour un développeur, recevoir un prix venant de l'Apple Design Awards est une récompense incroyable qui permet de gagner en visibilité. Énormément de développeurs mentionnent leur prix sur la fiche de leur application, être reconnu par Apple est souvent considéré comme une fierté.