Afterplace est désormais jouable en mode paysage sur iOS

Afterplace est un jeu indé récent (sorti fin 2022) qui vient de recevoir une mise à jour importante. Celui qui était uniquement jouable en mode portrait est désormais compatible avec le mode paysage. Ce faisant, Afterplace devrait plaire à un plus grand nombre de joueurs grâce à un gameplay plus accessible.

Notre avis sur cet hommage à Zelda

Commet résumer Afterplace sinon en disant qu'il s'agit d'un super jeu, notamment pour les fans de Zelda. En fait, c'est un jeu pour les gens qui aiment les classiques "Legend of Zelda", la vue top-down, l'exploration, des décors uniques et travaillés, ainsi qu'un look rétro adorable.



Avec un histoire complexe, travaillée, une construction bien pensée, une difficulté parfois corsée (oui, il faut réfléchir), Afterplace a tout d'un grand. Mieux, il prend en charge les manettes et ne contient ni publicité ni achat intégré. C'est un titre premium développé par une seule personne passionnée.



Bref, un jeu d'aventure de grande qualité, avec un monde ouvert en pixel-art à découvrir et des monstres à éradiquer au fur et à mesure de votre progression. Superbe sur iPhone, il est encore meilleur sur iPad.

Afterplace a été conçu dès le départ pour être une expérience rapide, fluide et belle pour le mobile. Il n'y a pas de boutons virtuels. Vous pouvez vous déplacer et attaquer en touchant n'importe où. Vous pouvez toucher directement les objets pour interagir ou attaquer, ou utiliser vos deux pouces comme dans une manette traditionnelle.

Regardez le trailer officiel :

Le contenu de la dernière mise à jour :

Révision du jeu pour qu'il fonctionne en mode paysage

Correction de l'apparition des minnos en ville avant leur rencontre dans les bois

Correction du bug des minnos multiples

Correction de la scène de la falaise de Joxxi qui ne se réinitialisait pas si le joueur s'éloignait trop.

Ajout d'un obscur easter egg

Télécharger Afterplace à 7,99 €