Wreckfest mobile est désormais compatible avec l'Apple TV (+ promo)

Cette semaine, la version mobile de Wreckfest publiée par HandyGames a été mise à jour avec plusieurs améliorations graphiques. Mais le jeu de course à la Destruction Derby du studio Bugbear, a également reçu le support de l'Apple TV. Une bonne nouvelle pour les amateurs du genre car Wreckfest est probablement le meilleur dans sa catégorie depuis sa sortie en novembre 2022.

Wreckfest s'affiche sur grand écran

La mise à jour du jeu d'abord sorti sur PS4 et PS5 inclus des textures de meilleure qualité, des arbres modélisés en 3D, du feuillage sur les pistes de course, un réglage de la qualité des effets, une vue à 360 degrés avec des commandes tactiles, et bien d'autres choses encore pour passer un nouveau cap. Voilà qui devrait assoir un peu plus sa domination, la première version de Wreckfest mobile étant déjà excellente (cf notre test). Mieux, HandyGames propose aussi une remise sur le jeu pour la première fois depuis sa sortie sur mobile. Vous trouverez ci-dessous un Tweet de HandyGames comparant les graphismes mis à jour avec ceux du jeu original :

🏁Patch Notes: 🏁



✅ Higher quality graphics and textures.

✅ 360-degree view to the rear mirror with touch controls.

✅Many tweaks and fixes, and so much more! 😎



See the difference between before and after. Enjoy the beauty of our new #WreckfestMobile update! 🚗💥 pic.twitter.com/MniOECzd6R — HandyGames (@handy_games) March 27, 2023

Outre des courses classiques (mais musclées) et des arènes dont il faut ressortir le dernier vivant, Wreckfest propose une pléthore d'améliorations et d'options de personnalisation pour vos véhicules. Pare-chocs, arceaux de protection intérieure, arbres à cames, alimentation, échappement et autres, tout y passe pour améliorer ses temps et ses capacités.

Si le jeu vous intéresse, sachez qu'il est actuellement disponible avec 30 % de réduction sur l'App Store et le Play Store. Il s'agit de sa première promotion depuis son lancement sur iOS et Android. Pour mémoire, il est vendu 39€ sur consoles et PC...

PS : mieux vaut une Apple TV 4K récente pour en profiter.

Télécharger Wreckfest à 7,99 €