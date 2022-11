L'excellent jeu de course Wreckfest mobile est disponible sur iOS et Android

Annonce surprise de cet été, le très bon Wreckfest débarque sur mobile grâce au portage du studio HandyGames. Ce jeu de course au rythme effréné et signé Bugbear Entertainment, nous avait épaté sur console, notamment sur PS5. sur mobile. Son arrivée sur App Store et Play Store est une excellente nouvelle !

Un superbe jeu débarque sur mobile

Wreckfest est un jeu de course très dynamique que l'on compare très souvent à Destruction Derby, un classique de la PS1. Avec son moteur graphique dernier cri et sa musique Metal, on est rapidement happé par la folie ambiante qui se traduit par une véritable bagarre avec ses adversaires. Tampons, queues de poisson, accidents et autres sont légion dans ce jeu atypique à la physique réaliste.



Regardez le trailer vidéo de Wreckfest mobile :

HandyGames est connu pour ses portages mobiles de qualité, comme par exemple avec l'excellent Bob l'éponge que l'on trouve sur iOS et iPadOS.



Avec Wreckfest, vous allez en avoir pour votre argent puisque le titre est proposé à moins de 10 euros, soit quatre à six fois moins cher que sur consoles et PC.

Outre des courses exaltantes qui ne laissent aucun répit aux pilotes, Wreckfest propose une vaste gamme d'améliorations et de personnalisation des véhicules. Après chaque victoire, vous gagnerez de l'argent vous permettant d'acheter des pièces pour vos engins. Un peu comme dans Gran Turismo, vous allez passer du temps dans votre garage à trouver les bons paramètres afin de gagner en puissance, en adhérence et en maniabilité. Sans compter qu'ici, il faut aussi faire attention à la résistance de votre carrosserie avec des accessoires telles que des arceaux intérieurs ou des pare-chocs renforcés.

Enfin, si le titre est très prenant en solo, il devient rapidement jouissif à plusieurs. N'hésitez pas à tester le mode multijoueur local avec vos amis.



Un titre à ne pas manquer et à découvrir sur iPhone, iPad et Android. Qui a déjà joué à Wreckfest avant sa sortie mobile ? Rappelons que Wreckfest était gratuit sur PS4 et PS5 en mai 2021, en tout cas pour les abonnés PS Plus.

