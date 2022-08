HandyGames annonce l'arrivée du jeu Wreckfest Mobile sur iOS et Android !

Au cours du week-end, le studio HandyGames a annoncé qu'il allait porter Wreckfest, le jeu de course au rythme effréné de Bugbear Entertainment, sur mobile. Wreckfest a été lancé sur PC et consoles, et il a même bénéficié d'un portage plutôt réussi pour la Nintendo Switch. Si vous n'en avez jamais entendu parler, Wreckfest est un jeu de course dynamique à la manière de Destruction Derby, avec beaucoup de crashs, de bagarres, mais aussi de courses, et plus encore avec une simulation physique réaliste.

Un superbe jeu à venir sur mobile

Regardez le trailer d'annonce de Wreckfest mobile publié il y a quelques jours :

HandyGames est connu pour ses conversions mobiles de qualité, comme par exemple avec l'excellent Bob l'éponge que l'on trouve sur iOS et iPadOS. Pour avoir joué à Wreckfest sur PS5, je peux vous dire qu'il s'agit d'un très bon titre, varié, magnifique et qui permet de s'éclater sans se prendre la tête malgré un moteur physique plutôt réaliste. Sympa en solo, il devient carrément jouissif en multi !



On a hâte de voir Wreckfest mobile sur iPhone, iPad et Android, la sortie étant prévue pour la fin de l'année. Reste qu'il faudra voir à quel prix il sera proposé, car la version Switch est affichée à 39,99 euros, avec des DLC supplémentaires payants. Espérons que nous aurons droit à une version premium pas trop chère avec des DLC inclus.

Avez-vous déjà joué à Wreckfest sur une plateforme quelconque ? Rappelons que Wreckfest était gratuit sur PS4 et PS5 en mai 2021, en tout cas pour les abonnés PS Plus.