Journey of Monarch prépare son arrivée sur iOS et Android

Bonne nouvelle, NCSoft a ouvert les précommandes pour son très attendu Journey of Monarch, un jeu qui a déjà atteint les quatre millions d'inscriptions sur iOS et Android. Pourquoi un tel engouement ? Probablement à cause (ou grâce) des graphismes époustouflants du jeu, rendus vivants par le tout dernier moteur Unreal Engine 5, qui offre un voyage immersif dans le monde fantastique d'Aden.

Découvrez Journey of Monarch

Dans Journey of Monarch, vous incarnez un roi ayant le pouvoir de diriger ses sujets/héros comme bon vous semble. Vous pouvez personnaliser votre apparence avec un large éventail d'équipements, de montures et de styles, votre rôle premier étant d'avoir l'air au-dessus des autres, évidemment.



Concrètement, Journey of Monarch est présenté comme un “nouvel épisode” de la saga emblématique Lineage du studio coréen (qu'on a largement couvert), offrant un vaste monde sans écran de chargement et une portée visuelle quasi illimitée. Un RPG en ligne qui envoie du lourd visuellement et qu'on espère aussi travaillé au niveau du gameplay. La vidéo de présentation vous donne une idée de la qualité du titre :

En attendant d'en savoir plus sur ce qui s'apparente à un MMORPG, et afin de susciter encore plus d'impatience, le studio organise actuellement un événement de création de personnages et de préoccupation des serveurs. Les joueurs peuvent se connecter à leur compte PLAYNC, choisir un serveur et réclamer leur nom de personnage à l'avance.



En guise de remerciement aux premiers fans, des récompenses d'étape sont à gagner, dont 400 diamants, 40 cartes de sélection de héros et un coffre de soutien Journey of Monarch rempli d'objets comme 40 potions de courage, des potions vertes et des parchemins magiques d'enchantement.



Impressionnant, Journey of Monarch est probablement un futur HIT de l'App Store et du Play Store. Pour en avoir le coeur net, rendez-vous le 30 novembre pour le lancement officiel du jeu sur iOS et Android. Le jeu est gratuit, avec des achats intégrés pour progresser plus vite.

Télécharger le jeu Journey of Monarch