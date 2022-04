Epic Games lance son moteur Unreal Engine 5 pour PC, PS5 et Xbox Series

Epic Games avait prévu un State of Unreal inoubliable, les développeurs de jeux nous le confirment avec notamment la présentation du tout nouveau moteur Unreal Engine 5 que l'on a pu apercevoir sur PS5 dans la démo The Matrix Awakens.

Le nouveau moteur Unreal Engine 5 est disponible en "Preview"

L'Unreal Engine 5 est enfin arrivé après près d'un an d'accès anticipé pour une poignée de chanceux sélectionnés. La société qui est en plein démêlé judiciaire avec Apple a officiellement publié UE5 pour les développeurs, promettant à la fois des graphismes toujours plus photoréalistes et des outils de création plus faciles à utiliser.



Les améliorations les plus évidentes du nouveau moteur Unreal touchent les bases du rendu 3D. Le système géométrique Nanite permet aux producteurs d'utiliser des objets comportant des millions de polygones chacun, tout en étant mis à l'échelle de manière élégante et en maintenant des taux d'images jouables. Lumen, quant à lui, fournit un éclairage global dynamique qui s'adapte à tout, de l'heure du jour à la lampe de poche d'un personnage. Vous avez pu voir les premiers résultats dans la démo technique d'Epic, The Matrix Awakens : UE5 peut rendre des scènes extrêmement détaillées avec un éclairage plus naturel que ce que vous avez pu voir par le passé.

Exemple de rendu 3D avec le Unreal Engine 5

Certaines améliorations apportées sous le capot devraient également avoir une incidence sur les jeux à venir. Il est désormais beaucoup plus facile pour les développeurs de créer des jeux à monde ouvert grâce à des systèmes qui divisent automatiquement les zones (pour faciliter leur diffusion dans le système de mémoire vive) et permettent à plusieurs développeurs de travailler sur la même région en même temps. Il existe des outils nouveaux et améliorés pour créer des modèles, des animations et de l'audio sans avoir recours à des éditeurs externes, et les entreprises qui réalisent des vidéos ou des images fixes peuvent générer des résultats de très haute qualité qui nécessiteraient normalement un rendu hors ligne fastidieux.



Il faudra un certain temps pour que les éditeurs de jeux utilisent le nouveau moteur. Les studios ont eu moins d'un an pour tester le moteur et commencer à travailler sur leurs projets. Même Black Myth : Wukong (l'un des premiers titres annoncés pour l'Unreal Engine 5) ne sera pas disponible avant 2023, et le prochain jeu Witcher n'a pas encore de date de sortie. Néanmoins, ce lancement ouvre la voie à la prochaine vague de jeux et d'effets spéciaux. Les jeux qui tireront le meilleur parti de la PlayStation 5, de la Xbox Series X/S et des dernières cartes vidéo pour PC pourraient faire un bond en avant en termes de réalisme.



On imagine déjà un GTA 6, un FIFA 24 ou encore un Fortnite nouvelle génération...