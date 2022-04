State of Unreal : un évènement dédié au moteur graphique d'Epic Games prévu le 5 avril

Epic Games prépare un State of Unreal pour demain soir. Lors de cette conférence, nous aurons le droit à un aperçu global d'Unreal Engine 5. Pour y participer, rien de plus simple, il suffira de se rendre sur la chaîne YouTube officielle ou sur Twitch.

State of Unreal : 5 avril à 17 heures

Vous connaissez le State of Play de PlayStation, place au State of Unreal d'Epic Games. Le célèbre studio américain, créateur de jeux vidéo et du légendaire Fortnite, vient d'annoncer qu'il allait tenir un évènement le 5 avril prochain, 17 h (heure française), pour mettre en lumière son moteur graphique Unreal Engine 5.



Pour rappel, Unreal Engine est un moteur graphique, propriété d'Epic Games, qui a pour vocation d'embellir (graphiquement parlant) les jeux qui s'en servent. Une démo technique de la dernière version en date, Unreal Engine 5, avait fait forte impression lors de sa présentation sur PS5 l'année dernière. Récemment, c'est le studio CD Projekt, créateur du controversé Cyberpunk, qui a annoncé une suite de la saga The Witcher qui tournera sous Unreal Engine 5.



Pour en revenir à l'évènement, voici le programme heure par heure avec un accent tout particulier sur l'avenir du jeu vidéo sous Unreal Engine 5 sans oublier des surprises et annonces passionnantes. Afin de bien démarrer ce Keynote, Tim Sweeney ainsi que sept autres personnes prendront la parole durant une heure et trente minutes.

Ensuite, trois nouveaux intervenants reviendront de manière précise et détaillée sur les coulisses de la fameuse démo Matrix Awakens qui avait fait forte impression lors de sa mise en ligne sur PS5. L'occasion de comprendre comment Unreal Engine 5 permet en temps réel de créer, modifier... un open-world plus réaliste que jamais. La durée estimée de cette deuxième séquence est d'une heure.



Pour la troisième partie, toujours sur Matrix Awakens, nous pourrons découvrir les difficultés rencontrées par l'équipe de développeurs en charge du projet. Que ce soit les défis techniques ou encore les nouveautés liées au flux de travail, il y aura des explications et des images.



Enfin, pour la quatrième et dernière partie, les développeurs pourront assister à une conférence technique qui offrira un premier aperçu de la création d'un jeu sous Unreal Engine 5. La conférence dans sa globalité devrait durer plus de quatre heures. Celles et ceux qui veulent juste passer en coup de vent pourront le faire en toute simplicité sur le direct live qui sera retransmis sur YouTube mais également sur Twitch.