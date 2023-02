Apple va organiser un événement dédié à l'IA (exclusivement pour les employés)

Chez Apple, les événements pour les développeurs et les médias sont nombreux, mais les grands rendez-vous pour les employés sont moins fréquents. À l'occasion de la reprise des événements en présentiel (après la difficile période de Covid-19), Apple va organiser un "sommet de l'IA" afin d'expliquer aux salariés les prochains axes majeurs de l'évolution de l'IA.

Quel avenir pour l'intelligence artificielle chez Apple ?

Alors que les concurrents comme Google prennent des décisions majeures dans ce domaine, Apple va peut-être dévoiler quelques nouveautés à venir et les investissements qui y seront consacrés. Le géant californien va organiser un événement inédit et exclusif à ses effectifs au Steve Jobs Theater, le lieu où l'entreprise réalise l'ensemble de ses annonces les plus importantes.



La révélation de Gurman sur cet événement jusqu'ici "secret" intervient en pleine période où ChatGPT d'OpenAI ne cesse de faire parler de lui après avoir impressionné des millions d'internautes à travers le monde. Apple prévoit-il de prendre le même chemin en développant un concurrent ou l'entreprise se concentrera-t-elle sur l'amélioration de l'IA dans des domaines plus essentiels ? On aura probablement la réponse lors de cet événement très spécial.

Pour éviter les fuites, Apple devrait autoriser très peu de personnes externes à l'événement, il y aura principalement des employés qui travaillent dans les bureaux, autrement dit des ingénieurs, spécialistes de l'IA et développeurs qui sont dans les effectifs américains de l'entreprise. À noter que l'événement sera diffusé sur internet aux employés qui ont des contraintes et qui ne peuvent pas y participer, il s'agira d'un rendez-vous en réel et non d'un show préenregistrer comme on en a l'habitude depuis 2 ans.



Pour le moment, aucune date précise n'a été communiquée, cependant, Apple prévoit d'organiser cet événement au cours du mois de février. On espère que les informations les plus importantes circuleront sur internet !

Interestingly, the event will be held in the Steve Jobs Theater at the Apple HQ and the in-person event will be streamed to employees as well. So, essentially how Apple held media events pre-Covid. Have to wonder if Apple will also return to that for public product launches. https://t.co/uhLv4se9oW