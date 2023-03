Apple TV+ dévoile la bande-annonce de sa série événement "Silo" avec Rebecca Ferguson

Après avoir annoncé la deuxième saison de son documentaire "Prehistoric Planet" et avoir révélé l'arrivée d'un documentaire en plusieurs parties sur le Real Madrid, Apple continue le buzz autour de son service de streaming. Le géant californien a dévoilé sa prochaine série apocalyptique baptisée "Silo". Découvrez pourquoi ce nouveau contenu n'est vraiment pas comme les autres !

Silo arrive bientôt sur Apple TV+

Apple TV+ vient de dévoiler la première bande-annonce de sa série événement "Silo". Adapté du roman à succès d'Hugh Howey, "Silo" est présenté comme la prochaine série incontournable du service de streaming, avec un budget colossal pour produire un effet "Woaw" aux yeux des abonnés. La série dramatique composée de 10 épisodes pour la première saison a été créée par la scénariste Graham Yost, nominé aux Emmy Awards pour Band of Brothers et Justified.



Dans "Silo", on retrouve les acteurs Harriet Walter (Succession), Chinaza Uche (Dickinson), Avi Nash (The Walking Dead), David Oyelowo (Selma) et Rashida Jones (Parks and Recreation) qui auront chacun un rôle majeur dans la série. Pour le poste de productrice exécutive, Apple a fait confiance à Rebecca Ferguson (Mission : Impossible - Fallout) qui jouera aussi le rôle de Juliette.

Voici comment Apple présente "Silo" dans son communiqué de presse :

Dans Silo, vous découvrirez une histoire apocalyptique qui suit les 10 000 dernières personnes sur Terre, réfugiées dans un silo souterrain d'un kilomètre de profondeur, protégé d'un monde toxique et mortel à l'extérieur. Au fil de l'histoire, vous comprendrez que personne ne sait quand ou pourquoi le silo a été construit. Toutes les personnes qui essaient de le découvrir font face à des conséquences fatales.



Juliette, une ingénieure qui cherche des réponses sur le meurtre d'un être cher et découvre un mystère qui va beaucoup plus loin qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. La vérité qu'elle découvre lui fait réaliser que si les mensonges ne vous tuent pas, la vérité le fera.

La série a été produite avec la participation d'AMC Studios, les deux premiers épisodes de "Silo" seront disponibles dès le 5 mai 2023 en exclusivité mondiale sur Apple TV+. Comme souvent, Apple va privilégier le mode de diffusion habituel, soit l'ajout d'un nouvel épisode par semaine jusqu'au 30 juin 2023, une mauvaise nouvelle qui empêchera les plus addicts de la série d'enchaîner les épisodes les uns après les autres. La bande-annonce met en avant un univers sombre et intrigant qui a de quoi attiser la curiosité. Les fans de science-fiction et de thrillers apocalyptiques vont probablement avoir hâte de découvrir cette nouvelle série originale Apple.

