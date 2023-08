Apple TV+ : Apple dévoile la bande-annonce de sa prochaine série "The Changeling"

Dans une quête permanente d'ajouter de nouveaux contenus dans son catalogue sur Apple TV+, la firme de Cupertino vient de dévoiler une nouvelle série qui va débarquer pile à la rentrée. Ce nouveau programme s'appelle "The Changeling" et il s'annonce très prometteur, il n'y a qu'à voir la bande-annonce pour s'en rendre compte.

Apple dévoile The Changeling

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, Apple présente aux abonnés Apple TV+ une nouvelle série qui va débarquer le vendredi 8 septembre 2023 dans le catalogue. Baptisé "The Changeling", la série mettra en vedette LaKeith Stanfield que vous avez pu voir dans Atlanta, Uncut Gems et plus récemment dans le film Le Manoir hanté actuellement au cinéma.

Au-delà d'être l'acteur de premier plan, LaKeith Stanfield sera également au poste de producteur de la série.



"The Changeling" est une création originale qui nous vient d'Apple Studios en coopération avec le studio Annapurna. Apple a misé toute sa confiance envers Megan Ellison, Patrick Chu et Ali Krug qui seront les producteurs exécutifs de la série via le studio Annapurna.

La série sera basée sur le livre à succès du même nom de Victor Lavalle. Dans ce nouveau contenu, vous apercevrez les acteurs Clark Backo (Designated Survivor), Adina Porter (True Blood), Samuel T. Herring, Alexis Louder (The Originals), Jared Abrahamson (Fear the Walking Dead) et Malcom Barrett (Timeless).



Pour cette nouvelle série, Apple parle d'une histoire d'horreur, une fable sur la parentalité et une odyssée périlleuse à travers la ville de New York. Apple nous donne rendez-vous dès le 8 septembre 2023 pour découvrir les trois premiers épisodes de la série, la diffusion après sera d'un nouvel épisode par semaine. Dans son communiqué de presse, Apple mentionne la date du 13 octobre comme étant celle de la disponibilité complète de la première saison.

Bande-annonce en VF