Apple dévoile la bande-annonce de la saison 2 de sa série Invasion

Vous avez été très nombreux à apprécier la première saison d'Invasion, une série dramatique de science-fiction qui raconte une invasion d'extraterrestres venue conquérir la terre avec de mauvaises intentions. Face à l'engouement et à la popularité de sa création originale, le renouvellement pour une seconde saison a rapidement été acté. Après une longue période d'écriture et de tournage, nous avons enfin la date et la bande-annonce de la suite de la série Invasion.

Invasion, saison 2 : rendez-vous le 23 août

À travers un communiqué de presse mis en ligne il y a moins d'une heure, Apple TV+ dévoile la première bande-annonce officielle de la saison 2 de la série Invasion. Le service de streaming explique que le premier épisode sera accessible dès le 23 août avec le rythme habituel (et très agaçant) d'un nouvel épisode par semaine. La deuxième saison sera disponible en totalité le 25 octobre 2023, autrement dit, il faudra s'armer de patience pour les personnes qui attendent que tous les épisodes soient disponibles avant de se lancer dans une nouvelle saison.



Les prochains épisodes mettront en vedette plusieurs acteurs déjà vus dans la première saison, les abonnés Apple TV+ retrouveront Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland et Tara Moayedi.

Plusieurs acteurs vont rejoindre le casting, on apercevra : Enver Gjokaj (Marvel's Agent Carter), Nedra Marie Taylor (Orange Is the New Black) et Naian González Norvind (The Good Wife). Pour la deuxième saison, les producteurs exécutifs Simon Kinberg, David Weil, Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Andrew Baldwin et Katie O'Connell seront de retour à leur poste.



Apple apporte une courte "synopsis" pour la deuxième saison d'Invasion, voici ce que dit l'entreprise dans son communiqué de presse :

La deuxième saison pleine d'action de "Invasion" reprend quelques mois plus tard avec les extraterrestres qui intensifient leurs attaques dans une guerre totale contre les humains. La bande-annonce donne un aperçu plein de suspense de la nouvelle saison, alors que les extraterrestres et la destruction abondent, que les réponses sont poursuivies sans relâche et que la lutte pour la survie du monde se poursuit.

Apple TV+ est disponible à 6,99€/mois sans engagement avec une période d'essai de 7 jours. Si vous possédez une PlayStation 5, vous pouvez profiter jusqu'à 6 mois d'abonnement totalement gratuit, pour cela, il faut évidemment ne jamais avoir été abonné au service dans le passé.



