Apple TV+ dévoile la bande-annonce de la série "City on Fire"

Parmi les contenus originaux qui vont débarquer dans peu de temps, on peut retrouver la série originale "City on Fire", un nouveau programme qui s'adressera essentiellement aux jeunes et qui abordera une histoire passionnante remplie de rebondissements !

Découvrez City on Fire

Apple TV+ vient de dévoiler aujourd'hui sur sa chaîne YouTube la bande-annonce de sa nouvelle série intitulée "City on Fire". La série qui débarquera avec trois épisodes dès le 12 mai 2023 proposera un nouvel épisode chaque vendredi jusqu'à la fin de la première saison, la première saison sera composée de 8 épisodes d'environ 45 minutes chacun.



Dans "City on Fire", les abonnés Apple TV+ pourront découvrir un casting de choix avec des acteurs tels que Wyatt Olef (Scorpion), Chase Sui Wonders (Betty), Jemima Kirke (Maniac), Nico Tortorella (Younger), Ashley Zuckerman (The Code), Xavier Clyde, Max Milner et Alexandra Doke (Grey's Anatomy).

La série est produite par Apple Studios en collaboration avec Fake Empire, les deux entreprises signent leur première collaboration pour une création originale Apple TV+.

Le duo Josh Schwartz et Stéphanie Savage, déjà derrière la série à succès "Gossip Girl" est également impliqué dans la production de la série en tant que producteurs délégués.

Voici à quoi s'attendre pour le scénario de City on Fire :

Dans « City on Fire », un étudiant de l'Université de New York est abattu à Central Park le 4 juillet 2003. Samantha est seule ; il n'y a pas de témoins et très peu de preuves physiques. Le groupe de ses amis joue dans son club préféré du centre-ville, mais elle part pour rencontrer quelqu'un, promettant de revenir. Elle ne le fait jamais. Alors que le crime contre Samantha fait l'objet d'une enquête, elle s'est révélée être le lien crucial entre une série d'incendies mystérieux à l'échelle de la ville, la scène musicale du centre-ville et une riche famille immobilière du centre-ville qui s'effiloce sous la pression des nombreux secrets qu'ils gardent.

Rendez-vous le 12 mai 2023 pour découvrir les trois premiers épisodes de la première saison !

Vous l'aurez compris, la série s'annonce passionnante avec une histoire qui change de ce qu'on a l'habitude de voir.



Communiqué de presse d'Apple (US)