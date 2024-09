Apple TV+ dévoile la bande-annonce de la série "Lady in the Lake" avec Natalie Portman

Il ne se passe pas une semaine sans une annonce d'Apple TV+. Cette fois, la plateforme de vidéo à la demande d'Apple a dévoilé la bande-annonce de "Lady in the Lake", une série limitée de sept épisodes mettant en scène Natalie Portman,, qui est également productrice exécutive, et Moses Ingram. La série est créée et réalisée par Alma Har'el.

Un trailer vidéo pour "Lady in the Lake"

Apple TV+ nous en dit plus sur "Lady in the Lake", une série qui sera diffusée en avant-première le 19 juillet prochain.

Voici le synopsis de la série :

Lorsque la disparition d'une jeune fille frappe la ville de Baltimore à l'occasion de Thanksgiving 1966, les vies de deux femmes convergent vers une collision fatale. Maddie Schwartz (Portman) est une femme au foyer juive qui cherche à se débarrasser d'un passé secret et à se réinventer en tant que journaliste d'investigation, et Cleo Johnson (Ingram) est une mère de famille qui navigue dans les bas-fonds politiques de la ville noire de Baltimore tout en luttant pour subvenir aux besoins de sa famille. Leurs vies disparates semblent d'abord parallèles, mais lorsque Maddie devient obsédée par la mort mystérieuse de Cleo, un gouffre s'ouvre et met en danger tous ceux qui les entourent. Réalisé par la cinéaste visionnaire Alma Har'el, "Lady in the Lake" est un thriller noir et fiévreux et un récit inattendu sur le prix à payer par les femmes pour réaliser leurs rêves.

Aux côtés de Portman et Ingram dans la série, on retrouve une distribution éclectique avec Y'lan Noel, Brett Gelman, Byron Bowers, Noah Jupe, Josiah Cross, Mikey Madison et Pruitt Taylor Vince.



Issue de la FIFTH SEASON, "Lady in the Lake" est produite par Crazyrose et Bad Wolf America, et est créée, produite, écrite et réalisée par Har'el aux côtés de son partenaire Christopher Leggett. En plus de jouer, Portman est productrice exécutive aux côtés de sa partenaire de production Sophie Mas. Nathan Ross et le regretté Jean-Marc Vallée sont producteurs exécutifs de Crazyrose, et Julie Gardner est productrice exécutive de Bad Wolf America. Layne Eskridge, Amy Kaufman, Boaz Yakin et l'auteur Lippman sont également producteurs exécutifs.



La bande originale est composée par Marcus Norris, fondateur et directeur artistique de la South Side Symphony. Bekon, producteur acclamé par la critique et nommé aux Grammy Awards, connu pour son travail sur les albums de Kendrick Lamar "DAMN." et "Mr. Morale & the Big Steppers.", s'occupe des performances filmées dans la série elle-même. Il y a en effet un petit côté "comédie musicale" d'après la bande-annonce.

"Lady in the Lake" fera ses débuts mondiaux sur Apple TV+ avec les deux premiers épisodes le vendredi 19 juillet 2024, suivis de nouveaux épisodes tous les vendredis jusqu'au 23 août 2024.