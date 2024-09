Apple TV+ : la saison 2 de la série "Loot" débarque le mercredi 3 avril (+ bande-annonce)

Vous avez été très nombreux à regarder la première saison de la série Loot sur Apple TV+, à tel point que la décision de tourner une deuxième saison a été une évidence pour Apple. Après une longue période de pause à cause de la grève des scénaristes et acteurs qui a interrompu le tournage, la suite de Loot a enfin une date et... une bande-annonce !

Loot saison 2, ça arrive

Apple TV+ vient d'annoncer le grand retour de la série comique "Loot" pour sa deuxième saison, promettant encore plus de rires et de rebondissements. Avec la diffusion de la bande-annonce, les fans peuvent enfin marquer leur calendrier pour le mercredi 3 avril, date à laquelle les deux premiers épisodes de la nouvelle saison seront disponibles. Ce lancement sera suivi de nouveaux épisodes chaque mercredi, jusqu'au 29 mai.



"Loot" brille par la présence de Maya Rudolph, non seulement devant la caméra dans le rôle de Molly Wells, mais également en coulisses en tant que productrice exécutive. La série met aussi en vedette des talents tels que Michaela Jaé Rodriguez, Nat Faxon, Ron Funches et Joel Kim Booster, formant une distribution exceptionnelle qui a su conquérir le cœur des spectateurs dès la première saison.

De nouvelles têtes au casting pour la deuxième saison

La deuxième saison accueille de nouveaux acteurs, dont Benjamin Bratt (Doctor Strange), Ana Gasteyer (Mean Girls) et O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale), promettant ainsi d'enrichir l'univers de "Loot" avec de nouveaux visages et talents. L'histoire reprend un an après le divorce très médiatisé de Molly Wells avec le milliardaire John Novak, interprété par Adam Scott. Molly, à la tête de la Wells Foundation, une organisation philanthropique, décide de renoncer aux nouvelles relations amoureuses, se lançant dans un voyage de bien-être et choisissant de rester célibataire.



Nicholas, joué par Joel Kim Booster, l'assistant dévoué de Molly, reste à ses côtés pour naviguer à travers ces nouvelles aventures. Pendant ce temps, Sofia Salinas, interprétée par Michaela Jaé Rodriguez, se trouve confrontée à des dilemmes éthiques dans sa carrière après sa rencontre avec Isaac, un ami de Molly joué par O-T Fagbenle. L'amour fleurit également entre Howard (Ron Funches) et Nicholas, apportant une touche de romance à la série. Arthur, incarné par Nat Faxon, adopte une nouvelle attitude envers la vie, symbolisée de manière comique par un bracelet en cuir.



La saison 2 de "Loot" est signée par les créateurs Alan Yang et Matt Hubbard, avec Maya Rudolph en tant que productrice exécutive, pas de changement comparé à la première saison.

Rendez-vous dès le 3 avril sur Apple TV+ pour la suite de la série "Loot".