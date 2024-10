Apple TV+ : la série Loot aura une troisième saison

Parmi les contenus qui cartonnent sur Apple TV+, il y a « Loot », une série avec l’actrice Maya Rudolph qui joue le rôle principal et qui est en parallèle l’une des productrices exécutives. Face au succès de la première et de la deuxième saison, Apple vient de donner son feu vert pour tourner de nouveaux épisodes dans le cadre d’une troisième saison ! Une bonne nouvelle pour cette série qui a réussi à trouver son public grâce à son côté fun et décalé.

Loot va revenir pour une troisième saison

Apple TV+ a récemment annoncé par le

biais d’un communiqué de presse le renouvellement de la série “Loot” pour une troisième saison très attendue. Cette comédie, qui a conquis le cœur des abonnés Apple TV+, continue de captiver avec ses personnages attachants et ses intrigues bien ficelées.



Maya Rudolph, l’actrice principale et productrice exécutive de la série, incarne Molly Wells, une milliardaire qui traverse des bouleversements personnels et professionnels après un divorce très médiatisé aux États-Unis. À ses côtés, on retrouve un casting talentueux comprenant Michaela Jaé Rodriguez, Nat Faxon, Ron Funches, et Joel Kim Booster.

Si vous ne l’avez pas encore vu, la deuxième saison de “Loot” se déroule un an après le divorce de Molly avec John Novak, interprété par Adam Scott. Molly, désormais à la tête de son organisation caritative, la Wells Foundation, se consacre entièrement à sa nouvelle mission de donner sa fortune aux personnes dans le besoin. La saison a exploré des thèmes de croissance personnelle et de responsabilité sociale, tout en apportant des moments de légèreté et de romance, notamment entre Howard et Nicholas. Arthur, un autre personnage clé, a quant à lui adopté une attitude plus décontractée, ce qui a ajouté une dynamique intéressante au groupe.



Créée par Alan Yang et Matt Hubbard, “Loot” est une production qui ne vient pas d’Apple Studios, mais d’Universal Television, une division bien connue d’Universal Studio Group. Dans les critiques des médias américains et internationaux, la série a été saluée pour son écriture, ses performances exceptionnelles et sa capacité à aborder des sujets sérieux avec une touche d’humour rafraîchissant.



Les abonnés qui ont aimé la série Loot peuvent s’attendre à de nouvelles aventures hilarantes et touchantes dans cette troisième saison, avec des rebondissements inattendus et une exploration plus profonde des personnages. Pour le moment, il est trop tôt pour donner une date approximative de la disponibilité de cette saison 3, mais vous pouvez être certain qu’Apple reviendra prochainement vers les fans de Loot avec une date de lancement et une bande annonce. Mais avant cela, il faut écrire et tourner les nouveaux épisodes et tout ça prend du temps ! En attendant, vous avez l’intégralité de la saison 1 et 2 de Loot sur Apple TV+.



