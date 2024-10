La saison 4 de la série Slow Horses attendue pour septembre sur Apple TV+

La célèbre série d'espionnage d'Apple "Slow Horses", avec Gary Oldman, revient pour la quatrième saison dès le mercredi 4 septembre.



Pour marquer le coup, Apple TV+ a dévoilé un premier aperçu de la quatrième saison de sa série. Adaptée de "Spook Street", le quatrième roman de la série d'espionnage "Slough House" de Mick Herron, la quatrième saison de "Slow Horses" sera lancée mondialement le mercredi 4 septembre avec les deux premiers épisodes, suivis d'un nouvel épisode par semaine, tous les mercredis jusqu'au 2 octobre, sur l'Apple TV+.

La saison 4 arrive sur Apple TV+

"Slow Horses" est une comédie (noire) dramatique d'espionnage qui suit une équipe dysfonctionnelle d'agents de renseignement britanniques qui servent dans un département du MI5 connu sous le nom peu affectueux de Slough House. La quatrième saison s'ouvre sur un attentat à la bombe qui fait exploser des secrets personnels, ébranlant les fondations déjà instables de Slough House.



Depuis les débuts de la série, Oldman incarne Jackson Lamb, le chef brillant mais misanthrope des espions, qui se retrouvent à Slough House en raison de leurs erreurs qui mettent fin à leur carrière, car ils se retrouvent souvent à se tromper dans les méandres du monde de l'espionnage.

L'ensemble de la distribution comprend également Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan et Jonathan Pryce. Hugo Weaving, Joanna Scanlan, Ruth Bradley, Tom Brooke et James Callis rejoignent "Slow Horses" dans la quatrième saison.



"Slow Horses" est produite pour Apple TV+ par See-Saw Films et adaptée pour la télévision par Will Smith ("Veep"). Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Jane Robertson, Julian Stevens, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Graham Yost et Will Smith sont les producteurs exécutifs de la série. La quatrième saison est réalisée par Adam Randall.

Les fans peuvent rattraper les trois premières saisons de "Slow Horses", qui ont toutes obtenu le score Certified Fresh sur Rotten Tomatoes, dès à présent en streaming mondial sur Apple TV+.



Pour la suite, Apple TV+ a récemment annoncé une cinquième saison qui sera adaptée du cinquième roman, "London Rules".

Comment regarder Slow Horses

Vous pouvez regarder Slow Horses exclusivement avec un abonnement sur Apple TV+, lequel a récemment augmenté en passant à 9,99 €.



Apple TV+ est disponible au sein de l'application Apple TV, qui peut être installée sur différentes plateformes, y compris les appareils Apple, les téléviseurs intelligents, Amazon Fire Stick, Roku, les consoles de jeux, et plus encore. Vous pouvez également la regarder dans un navigateur web sur tv.apple.com.