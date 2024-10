Apple TV+ annonce la saison 5 de la série d'espionnage "Slow Horses"

La saison 3 à peine diffusée, Apple TV+ a annoncé aujourd'hui une cinquième saison pour la série d'espionnage "Slow Horses". La série d'espionnage, piquée" d'un humour typiquement anglais et nommée cinq fois aux BAFTA Awards, met en vedette Gary Oldman qui a récemment été nommé aux Golden Globes pour sa performance exceptionnelle dans le rôle de l'irascible Jackson Lamb. Le final de la troisième saison de "Slow Horses" a été diffusé le mercredi 27 décembre 2023 sur Apple TV+.

Il y aura bien une saison 5

Depuis sa première en 2022, "Slow Horses" a été célébrée comme "sans aucun doute la meilleure série d'espionnage à la télévision" ; une série "énergique, drôle et conspiratrice" avec "une écriture et des performances excellentes" qui est tout simplement "tellement bonne". Les trois saisons de "Slow Horses" sont certifiées d'excellente facture sur Rotten Tomatoes (97 % de satisfaction), et la série continue de recevoir des éloges de la part des critiques et des fans.

Si vous n'avez jamais regardé, Slow Horses est un mélange de drame d'action et d'espionnage et de comédie noire, avec Jackson Lamb qui n'hésite jamais à dénigrer ses équipes afin de les motiver (ou pas).



Dans la cinquième saison de "Slow Horses", alors que tout le monde se méfie lorsque Roddy Ho, le geek de la bande, présente sa nouvelle petite amie très séduisante, une série d'événements de plus en plus bizarres se produisent dans la ville mobilise tous les "Slow Horses". Après tout, Lamb sait que dans le monde de l'espionnage, les "règles de Londres" doivent toujours s'appliquer.

"Slow Horses" est un drame d'espionnage à l'humour noir qui suit une équipe dysfonctionnelle d'agents de renseignement britanniques qui servent dans un département de décharge du MI5 connu sous le nom peu affectueux de Slough House. Oldman incarne Lamb, le chef brillant mais acariâtre des espions, qui se retrouvent à Slough House en raison de leurs erreurs qui mettent fin à leur carrière, car ils se retrouvent souvent à se tromper dans les méandres du monde de l'espionnage.

La distribution comprend Kristin Scott Thomas, nominée aux Academy Awards, Jack Lowden, lauréat du BAFTA Scotland Award, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan et Jonathan Pryce, nominé aux Academy Awards.



La série est produite pour Apple TV+ par See-Saw Films et adaptée pour la télévision par Will Smith. Will Smith, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Julian Stevens et Graham Yost sont les producteurs exécutifs de la série. Le réalisateur de la cinquième saison n'a pas encore été annoncé.



L'intégralité des trois premières saisons de "Slow Horses" est désormais disponible en streaming sur Apple TV+. La quatrième saison a été annoncée en 2022, probablement pour cette année 2024.