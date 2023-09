Apple TV+ : voici la date de sortie de la saison 3 de Slow Horses

Toujours dans une quête de proposer un maximum de contenus de qualité sur son service de streaming, Apple vient de dévoiler ce soir la suite de sa série britannique Slow Horses. Les fans du programme vont pouvoir retrouver de nouveaux épisodes avec les acteurs de la première et deuxième saison, mais aussi avec des petits nouveaux au casting !

Rendez-vous le vendredi 1er décembre

Après une longue période d'écriture et de tournage, la saison 3 de la série Slow Horses va enfin débarquer sur Apple TV+ pour le plus grand bonheur des abonnés qui sont très nombreux à la suivre. Dans un récent communiqué de presse d'Apple, on apprend que le service de streaming a choisi la date du 1er décembre pour commencer la diffusion de la 3e saison.



Au programme, Apple sortira les 2 premiers épisodes de la saison 3 le 1er décembre, puis enchaînera avec 1 nouvel épisode chaque vendredi, jusqu'au 29 décembre. Autrement dit, la période d'attente pour obtenir l'intégralité de la nouvelle saison de Slow Horses va être bien plus courte que d'autres séries Apple.

Pour le moment, Apple n'a pas divulgué de bande-annonce, il faudra se contenter aujourd'hui de plusieurs photos tirées des épisodes à venir et d'une courte synopsis de la 3e saison.

Voici ce que déclare Apple pour la suite de Slow Horses :

Dans la troisième saison, une liaison romantique à Istanbul menace de dévoiler un secret du MI5 enterré à Londres. Lorsque Jackson Lamb et son équipe d'inadaptés sont entraînés dans le combat, ils se retrouvent pris dans une conspiration qui menace l'avenir non seulement de Slough House, mais aussi du MI5 lui-même.

Slow Horses est une série qui ne vient pas d'Apple Studios, mais d'un studio tiers, la firme de Cupertino collabore avec See-Saw Films. Pour la suite de Slow Horses, Apple a confié les clés de la production exécutive à plusieurs talents du cinéma de notre époque, on retrouve Jamie Laurenson (Top of the Lake), Douglas Urbanski (The Social Network), Gail Mutrux (The Danish Girl), Will Smith II (In the Loop), Jane Robertson et Graham Yost (The Americans).



Apple rappelle que depuis sa première saison, "Slow Horses" a été honorée de nominations aux BAFTA Television Award. La performance d'Oldman lui a valu une nomination pour le meilleur acteur principal, tandis que son co-star Jack Lowden a été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle. Par ailleurs, la série a reçu des nominations BAFTA pour le Best Editing : Fiction grâce à Katie Weiland, le Best Original Music : Fiction attribué à Daniel Pemberton et Mick Jagger, ainsi que le Best Sound : Fiction décerné à Martin Jensen, Joe Beal, Duncan Price, Craig Butters, Sarah Elias et Andrew Sissons.