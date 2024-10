Apple publie le teaser de la saison 5 de Slow Horses

Apple TV+ possède désormais plusieurs séries à succès, parmi lesquelles Slow Horses tient une place privilégiée. Alors que le thriller d'espionnage a récemment terminé sa quatrième saison, les fans ont déjà quelque chose à se mettre sous la dent avec la première bande-annonce de la saison 5. Cependant, elle n'est pas facile à dénicher.

Une série à succès

Alors que Slow Horses est considérée comme l'une des meilleures séries sur la plateforme, Apple a adopté une approche peu conventionnelle pour promouvoir la prochaine saison. La bande-annonce de la saison 5 n'est pas disponible sur YouTube, ni même en tant que vidéo indépendante dans l'application Apple TV. Au lieu de cela, les téléspectateurs peuvent voir la bande-annonce à la fin de la saison 4. Après avoir terminé le dernier épisode, et après le générique, vous aurez un aperçu des rebondissements de la saison 5, dont la sortie est prévue pour 2025. Sauf si vous lisez l'article jusqu'au bout.

La description officielle d'Apple pour la saison 5 laisse entrevoir une intrigue intéressante : « Dans la cinquième saison de Slow Horses, des soupçons naissent lorsque Roddy Ho, expert en technologie, a soudainement une nouvelle petite amie très séduisante. Mais lorsque des événements bizarres commencent à se produire dans la ville, les Slow Horses doivent élucider le mystère. Et comme toujours, Jackson Lamb, magistralement interprété par Gary Oldman, sait que dans le monde de l'espionnage, les « règles de Londres » sont les seules qui comptent.



L'avenir de la série s'annonce prometteur. Chaque saison est basée sur un roman de la série Slough House de Mick Herron, et la saison 5 suivra le cinquième livre, London Rules. Avec huit romans dans la série, ainsi que des novellas qui pourraient inspirer des spin-offs, les fans peuvent s'attendre à une longévité record.



Pour mémoire, Slow Horses, adaptée par Will Smith (Veep), a été diffusée pour la première fois sur Apple TV Plus en avril 2022, et la plateforme de streaming a commandé une troisième et une quatrième saison en juin 2022, avant le lancement de la saison 2. Elle a obtenu un score presque parfait de 98 % sur Rotten Tomatoes.

Enfin, voici enfin la bande-annonce de la saison 5 que l'on a dégoté sur X :