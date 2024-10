Apple n’attend pas la saison 5 et renouvelle déjà Slow Horses pour une saison 6

Parmi les séries qui rencontrent le plus de succès sur Apple TV+, on retrouve Slow Horses, une série britannique qui a pulvérisé tous les objectifs d’Apple. Après une première, deuxième, troisième et quatrième saison, les fans attendent impatiemment la cinquième saison. Alors que celle-ci n’est même pas encore sortie, Apple renouvelle sa série pour une sixième saison, le signe d’une confiance absolue envers son programme.

Une saison 6 renouvelée rapidement pour réduire l’attente

C’est un fait extrêmement rare, Apple a décidé de ne pas attendre les audiences de la saison 5 de Slow Horses pour renouveler la série pour une sixième saison. Dans une annonce surprise, la firme de Cupertino a révélé qu’une nouvelle saison de six épisodes était déjà en préparation. Gary Oldman continuera de tenir le rôle principal de Jackson Lamb, un personnage incontournable de ce thriller d’espionnage.



Cette décision de renouvellement anticipé n’est pas seulement motivée par les excellentes audiences. Cette année, Slow Horses a également remporté des récompenses prestigieuses, notamment un Emmy et un BAFTA, ce qui renforce considérablement la confiance d’Apple dans la série. Selon des indiscrétions, ces récompenses ont potentiellement joué un rôle clé dans la décision de renouveler avant même que la saison 5 ne soit diffusée.

Cette initiative d’Apple permet à l’équipe créative de commencer l’écriture et le tournage des nouveaux épisodes rapidement, limitant ainsi l’attente entre les saisons. La saison 6 pourrait donc être diffusée dès le premier ou le deuxième trimestre de 2025. Si Apple avait attendu les audiences de la saison 5, l’attente aurait potentiellement pu être d’un an ou plus !



Jay Hunt, directeur créatif pour Apple TV+ en Europe, a confirmé cette nouvelle aujourd’hui dans un communiqué de presse. Il a salué la série comme étant “la meilleure série d’espionnage à la télévision” et un thriller “grandiose”.

Le public du monde entier est tombé amoureux des Slow Horses, et je suis ravi que Gary Oldman dirige cette distribution étoilée dans une autre aventure acerbe et pleine d'action

La sixième saison promet de plonger les Slow Horses dans un dangereux jeu de vengeance, avec un casting de talents impressionnants : Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar et Jonathan Pryce seront de retour. Gaby Chiappe occupera le rôle de coproductrice exécutive, tandis qu’Adam Randall revient à la réalisation.



Pour ceux qui n’ont pas encore découvert Slow Horses, la série suit un groupe d’agents du MI5 relégués pour leurs échecs sur le terrain. Cependant, ces agents qu’on sous-estime sont capables de réaliser des choses exceptionnelles et ont une grande valeur.



