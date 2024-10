Apple pourrait sortir les Mac M4 sans keynote

Apple vient d'annoncer le nouvel iPad mini 7 par le biais d'un simple communiqué de presse. Equipé de la puce A17 Pro (comme l'iPhone 15 Pro), le petit iPad est doté des capacités d'IA de la marque, un argument apparemment suffisant pour une nouvelle mouture. Alors qu'on attendait un keynote iPad / Mac, la firme de Cupertino pourrait simplement envoyer d'autres communiqué dans sa "newsroom" pour les MacBook Pro M4, iMac M4 et Mac mini m4.

L'iPad mini est un indice important

Traditionnellement, Apple lance ses nouveaux iPhone et Apple Watch en septembre, suivis d'un autre événement en octobre, principalement centré sur les Macs et parfois sur les iPads. Si certaines années font exception à la seconde règle, nous pensions avoir droit à une autre conférence avec les iPad d'entrée de gamme et les Mac M4.



Alors que des rumeurs annonçaient finalement la sortie de l'iPad 11 en 2025, Apple a donc lancé l'iPad mini 7 ce jour, avec comme argument un nouveau processeur capable de faire tourner l'IA maison. Cela laisse donc peu de chances pour un keynote dédié aux Mac, aucune refonte n'étant prévue.

On parle des trois modèles suivants :

MacBook Pro M4

Mac mini M4

iMac M4

Les Mac attendus

Selon toute vraisemblance, nous n'attendons pas de grandes nouveautés du côté des ordinateurs.



Les MacBook Pro ne devraient pas évoluer à l'exception d'une nouvelle puce M4 et de quelques petites améliorations mineures comme le Wi-Fi 7.

Le futur iMac M4 devrait passer ses accessoires à l'USB-C, et peut-être recevoir une taille plus grande, mais c'est tout.



De son côté, le Mac mini M4 est le seul appareil qui devrait marquer la rupture à la faveur d'un nouveau design plus compact et d'une meilleure connectivité. Sans oublier le processeur dernier cri.



Mais rien de quoi tenir en haleine les clients pendant une heure. Une simple annonce par communiqué de presse sera amplement suffisante... à moins qu'Apple ne nous réserve une surprise.



Qu'en pensez-vous ? Sachant que les prochains produits attendus arriveront au printemps 2025 avec l'iPad 11 donc, mais aussi l'iPhone SE 4.