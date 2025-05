Pourquoi Apple devrait sortir un iPhone Ultra

Voilà une idée qui fait son bout de chemin depuis plusieurs années. Après avoir sorti l'Apple Watch Ultra, les puces M Ultra dotées de la technologie UltraFusion et maintenant CarPlay Ultra, il reste un grand absent de cette dénomination marketing : l'iPhone. Alors, est-ce qu'un iPhone Ultra peut faire son apparition à court terme ? Voici nos éléments de réponse.

L'iPhone 17 Ultra : une évolution de gamme logique

Les bruits de couloir s'intensifient autour d'un potentiel changement de nom pour le modèle haut de gamme d'Apple. Selon plusieurs sources, l'iPhone 17 Pro Max pourrait être rebaptisé iPhone 17 Ultra lors de sa sortie en septembre prochain. Cette information, rapportée notamment par le leaker coréen yeux1122, suggère qu'Apple souhaiterait clarifier sa gamme en donnant à chaque modèle une appellation distinctive.

Ce ne serait pas la première fois que cette rumeur circule. En effet, nous avions déjà entendu parler d'un potentiel iPhone Ultra pour les générations 15 et 16, sans que cela ne se concrétise. Mais cette fois-ci, le contexte semble différent. Apple a déjà utilisé le terme "Ultra" pour sa montre connectée et ses puces les plus performantes, et vient tout juste de dévoiler CarPlay Ultra, un système d’exploitation complet pour voiture qui a été inauguré par Aston Martin. L'ajout d'un iPhone Ultra à ce portefeuille de produits premium semblerait donc cohérent avec la stratégie globale de la marque.



Surtout, cette évolution serait logique dans la stratégie de gamme d'Apple. Il faut savoir que les iPhone les plus vendus sont toujours les Pro Max, plus chers et on ne peut plus premium. C'est une situation vraiment exceptionnelle chez Apple car sur les autres catégories de produits (Mac, iPad et Apple Watch) c'est toujours les produits aux prix les plus doux qui connaissent le plus de succès. L'entreprise de Tim Cook aurait tort de se priver de cette opportunité ; si des clients sont prêts à débourser 2000€ dans un iPhone Ultra, pourquoi ne pas y aller ?

Des caractéristiques exclusives pour justifier l'appellation (et le prix)

Pour mériter son badge "Ultra", ce nouveau modèle devrait proposer des fonctionnalités inédites qui le distingueraient clairement du reste de la gamme. D'après les analystes, l'iPhone 17 Ultra pourrait intégrer un système de refroidissement par chambre à vapeur, une première sur iPhone, permettant de maintenir des performances optimales même lors d'usages intensifs comme le gaming ou le montage vidéo.

Côté photo, on parle d'un zoom périscopique amélioré avec un capteur de 48 mégapixels (contre 12 MP actuellement) et potentiellement une ouverture variable sur l'objectif principal, technologie que Samsung a déjà expérimentée sur ses modèles haut de gamme. L'écran pourrait également bénéficier d'une Dynamic Island réduite et d'une luminosité record dépassant les 2500 nits.

En termes de performances, l'iPhone Ultra pourrait être le premier à embarquer 12 Go de RAM (contre 8 Go sur les modèles actuels), offrant ainsi des capacités décuplées pour les fonctionnalités d'Apple Intelligence qui nécessitent une puissance de calcul importante. en local Une batterie plus volumineuse serait également au programme, avec une autonomie dépassant potentiellement les deux jours d'utilisation. Aux antipodes d'un iPhone 17 Air, son grand frère Ultra serait épais, massif et adapté aux usages les plus intensifs.



Attention toutefois à ne pas trop brider la gamme di'Phone classique au profit du Ultra. Il serait inacceptable que la meilleure du SoC ou que la dernière technologie de charge soient exclusifs à l'Ultra. Il ne faut pas oublier qu'un iPhone 16 Pro Max est aujourd'hui à un tarif très élevé de 1479€ et, si certains n'auront aucun mal à se diriger vers un Ultra, les autres se sentiront floués de ne pas disposer des dernières innovations malgré un effort financier très important. Mais on ne s'inquiète pas trop du Apple de Tim Cook qui a toujours su segmenté les gammes comme il le fallait, et c'est en grande partie sur cette segmentation que repose la stratégie marketing d'Apple aujourd'hui.

Une stratégie de prix qui prépare l'avenir

L'introduction d'un iPhone Ultra à environ 1600€ pourrait servir un objectif stratégique plus large : préparer le terrain pour l'iPhone Fold. C'est un secret le polichinelle de dire qu'Apple travaille sur un smartphone pliant pour 2026, et que celui-ci pourrait être commercialisé autour de 2000€.

En créant dès maintenant une catégorie Ultra plus onéreuse que le Pro Max actuel, Apple habituerait progressivement sa clientèle à l'idée de smartphones toujours plus premium et coûteux. Cette stratégie d'escalade tarifaire n'est pas nouvelle chez Apple, qui a réussi à faire accepter des prix toujours plus élevés pour ses iPhone Pro au fil des années. C'était d'ailleurs très visible en 2019 quand l'iPhone 11 Pro est sorti, premier "Pro". Il y avait alors une gamme complète Xr, 11 et 11 Pro qui permettait une transition en douceur.

De plus, cette segmentation permettrait à Apple de mieux différencier ses produits et d'offrir des expériences vraiment distinctes selon les modèles. L'iPhone standard et "e" pour le grand public, l'iPhone Air pour ceux qui privilégient la légèreté, l'iPhone Pro pour les professionnels et créatifs, et enfin l'iPhone Ultra pour les technophiles exigeants qui veulent ce qui se fait de mieux, sans compromis.

Rendez-vous en septembre, probablement vers le 9 ou 10 pour le keynote, pour découvrir si Apple franchira enfin le pas de l'Ultra pour son produit phare, ou si nous devrons encore patienter pour voir cette évolution tant attendue de la gamme iPhone. Si l'iPhone Ultra n'est pas pour cette année, tout porte à croire qu'il sera la dénomination d'un modèle pliant en 2026. Wait and see.