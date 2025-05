L'iPhone Fold établirait une nouvelle norme industrielle d'écran

Le très attendu iPhone pliable d'Apple intégrerait un panneau d'affichage révolutionnaire développé par Samsung, une première pour les appareils pliables, selon une source liée à la chaîne d'approvisionnement d'Apple. D'après "yeux1122" sur le blog Naver, cette dalle utilise un procédé exclusif dont Apple détiendra les droits de marque. Il répond aux exigences strictes d'Apple en matière de finesse, d'efficacité énergétique et de luminosité.

Percée en matière de finesse et de durabilité

Le nouveau panneau de Samsung intègre le capteur tactile directement dans la couche TFT de l'écran grâce à la technologie in-cell, une norme pour les iPhones d'Apple. Cela réduit l'épaisseur d'environ 19 % par rapport aux composants du Galaxy Z Fold, offrant un composant plus léger et plus rigide. Contrairement à l'approche actuelle de Samsung, qui utilise une couche tactile séparée (on-cell), la technologie in-cell élimine les espaces de laminage, améliore le temps de réponse et résiste aux contraintes mécaniques de la charnière des OLED pliables.

Design et spécifications

L'iPhone Fold adoptera un design en forme de livre avec un écran intérieur de 7,8 pouces (proche de l'iPad mini) et un écran extérieur de 5,5 pouces, selon l'analyste Ming-Chi Kuo. Il comprendra deux caméras arrière, une caméra frontale, un bouton d'alimentation avec Touch ID (remplaçant Face ID) et une batterie haute densité. L'appareil devrait mesurer 4,5 mm déplié et entre 9 et 9,5 mm plié, rivalisant avec la finesse de concurrents comme l'Oppo Find N5 (4,2 mm déplié).

Affichage pratiquement sans démarcation

Décrit comme un design de type « barre », l'écran de l'iPhone Fold ressemblera à celui d'un iPhone standard lorsqu'il est déplié, avec un pli « presque invisible », selon Mark Gurman de Bloomberg. Le panneau promet également une reproduction des couleurs supérieure et des niveaux de luminosité maximale et typique plus élevés.

Alignement stratégique de Samsung

Le rapport suggère que la volonté de Samsung de réduire l'épaisseur du Galaxy Z Fold 7 (9,5 mm plié, 4,5 mm déplié) pourrait répondre aux exigences de fabrication d'Apple. Cela positionnerait le Z Fold 7 parmi les smartphones pliables les plus fins, surpassant largement le Galaxy Z Fold 6 (12,2 mm plié, 5,6 mm déplié).

Lancement et tarification

L'iPhone pliable d'Apple devrait être lancé l'année prochaine, avec un prix premium d'au moins 2 000 dollars, selon plusieurs journalistes et analystes. Ce tarif n'est pas déconnecté du marché, Samsung et ses concurrents comme Google étant sur les mêmes grilles. Mais pour cette somme, Apple entend établir une nouvelle norme industrielle pour le smartphone pliable. Réponse l'an prochain, avec le premier iPhone Fold dans la gamme iPhone 18.