Les deux avantages de l'iPhone Fold selon Bloomberg

D'après plusieurs rapports, Apple prévoit de lancer son premier iPhone pliable l'année prochaine, en même temps que la gamme iPhone 18. Alors que les rumeurs pleuvent ces derniers jours, Mark Gurman de Bloomberg a souligné deux avantages principaux de cet appareil par rapport aux autres smartphones pliables.

Deux avantages pour Apple

Tout d'abord, le journaliste américain a indiqué que l'iPhone Fold présentera une pliure presque invisible lorsqu'il est déplié, garantissant un design fluide pour son écran interne présumé de 7,8 à 8 pouces, ce qui améliore l'expérience visuelle par rapport aux concurrents comme le Galaxy Z Fold. Gurman a mis en avant l'effort d'Apple pour minimiser la visibilité de la pliure en position ouverte afin de justifier une arrivée tardive sur ce marché, sept ans après le premier pliable de Samsung.



L'autre avantage concerne la charnière, d'une qualité là aussi supérieure. Malheureusement, notre confrère n'a pas fourni plus de détails à ce sujet. Rappelons que la charnière des Galaxy Z Fold, notamment le 4, avait tendance à lâcher rapidement. L'analyste Ming-Chi Kuo avait auparavant indiqué que cette charnière serait fabriquée à partir d'un mélange de titane et d'acier inoxydable.

La fiche technique supposée

Kuo a également partagé d'autres spécifications, incluant un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, deux caméras arrière, une caméra frontale, un bouton d'alimentation avec Touch ID au lieu de Face ID, et une batterie haute densité. L'appareil devrait avoir une épaisseur de 4,5 mm lorsqu'il est déplié et entre 9 mm et 9,5 mm lorsqu'il est plié. Pour nous, c'est son principal avantage, l'iPhone Fold conviendra aux fans de l'iPhone mini comme ceux de l'iPad / Pro Max. Sans oublier un logiciel parfaitement adapté, iOS quand le téléphone est plié, iPadOS lorsqu'il est ouvert.



Reste que le prix pourrait être un frein considérable, les analystes les plus sérieux tablant sur un ticket d'entrée à 2000 dollars, voire un poil plus. C'est un tarif habituel sur ce secteur, mais qui devrait limiter (grandement) les ventes. Apple aura peut-être dans l'idée de sortir une version moins onéreuse un ou deux ans plus tard.