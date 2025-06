Un premier benchmark pour la puce A19 Pro de l'iPhone 17 Pro

La gamme iPhone 17 s'annonce comme une mise à niveau significative par rapport à son prédécesseur, malgré des problèmes initiaux de chaîne d'approvisionnement qui ont rendu le PDG d'Apple, Tim Cook, « extrêmement anxieux ». Ces problèmes semblent en grande partie résolus, avec la confirmation que tous les modèles d'iPhone 17 bénéficieront d'écrans à taux de rafraîchissement plus élevé et d'une puce A19 bien plus véloce encore.

Un écran 120 Hz

Bien que l'iPhone 17 de base et le très probable iPhone 17 Air pourraient ne pas disposer de la technologie ProMotion (l'écran LTPO d'Apple avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz à 1 Hz), une source Weibo proche de la chaîne d'approvisionnement confirme que tous les modèles surpasseront le taux de rafraîchissement de 60 Hz de l'iPhone 16. Cela pourrait signifier un écran à 90 Hz, voire à 120 Hz pour le modèle de base, mais sans la pleine plage variable. Abandonner le 60 Hz est une amélioration bienvenue, car des taux de rafraîchissement plus élevés offrent une expérience visuelle nettement plus fluide, et même les Android à 300 euros le proposent depuis un moment.

Une puce impressionnante

La même source a révélé des scores Geekbench 6 impressionnants pour la puce A19 Pro qui équipera la série iPhone 17 :

Score monocœur : 4 000+

Score multicœur : 10 000+

À titre de comparaison, l'A18 Pro obtient 3 539 (monocœur) et 8 772 (multicœur), tandis que le Snapdragon 8 Elite de la série Samsung Galaxy S25 atteint 2 887 (monocœur) et 9 525 (multicœur). Ces gains suggèrent une avancée significative en termes de performances.

Apple prévoit également d'équiper tous les modèles d'iPhone 17 de 12 Go de RAM, à l'image du Galaxy S25 Ultra.



Cependant, des contraintes d'approvisionnement pourraient limiter cette mise à niveau de la mémoire vive aux modèles haut de gamme. Si Apple parvient à concrétiser tous ses changements, en plus d'un modèle "Air" ultra fin, l'iPhone 2025 sera une mise à niveau convaincante. Nous avons hâte de savoir si la firme va également changer leur dénomination, comme elle vient de le faire avec iOS 26 qui prend la place d'iOS 19.