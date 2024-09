A18 Pro et A18 : Apple écrase la concurrence sur les CPU mobiles

Avec la sortie des iPhone 16, le YouTuber chinois Geekerwan a mis à jour son classement des processeurs mobiles les plus performants. Sans surprise, les puces A18 Pro et A18 d'Apple trustent les deux premières places en termes de performances CPU. Mais la concurrence n'est pas en reste, notamment sur le plan des GPU.

Apple, roi incontesté des CPU

Depuis l'A4 de l'iPhone 4 en 2010, Apple conçoit ses propres puces pour ses smartphones. Un choix payant, puisque les processeurs de la marque dominent leur catégorie année après année. Selon le classement de Geekerwan, qui pondère les scores single-core et multi-core, l'A18 Pro de l'iPhone 16 Pro obtient un score de 228,5, devant l'A18 de l'iPhone 16 classique (223,3). Des performances légèrement supérieures qui s'expliquent sans doute par un meilleur refroidissement des modèles Pro, puisque la partie CPU est vraisemblablement identique sur les deux SoC.

Les deux puces, gravées en 3 nm par TSMC, surclassent la concurrence. Les cœurs haute performance de l'A18 Pro sont 42% plus véloces que ceux du Snapdragon 8 Gen 3, pour seulement 8% de consommation en plus. Même les cœurs basse consommation d'Apple sont plus rapides que ceux de Qualcomm, tout en étant 30% plus efficients !



Au passage, on constat que la puce Tensor G3 qui équipe les Google Pixel 9 et 9 Pro n'est même pas au niveau d'un iPhone 12 alors que les derniers smartphones de Mountain View sont vendus à des prix haut de gamme.

La course aux GPU

Côté graphismes en revanche, les puces d'Apple marquent le pas. Malgré un cœur supplémentaire (6 contre 5), le GPU de l'A18 Pro ne se classe que 3ème, derrière l'Immortalis-G720 MP12 du MediaTek Dimensity 9300 et l'Adreno 740 du Snapdragon 8 Gen 3. L'A18 non-Pro est 4ème, suivi par l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro.

Apple semble avoir fait le choix de privilégier les performances CPU et l'efficacité énergétique, au détriment de la puissance graphique brute. Un arbitrage qui convient sans doute à la plupart des utilisateurs, mais pourrait décevoir les joueurs les plus exigeants. Les benchmarks GPU ne présagent pas du tout des performances réelles en jeu notamment, puisque les optimisations peuvent tout changer. Il faudra voir si les prochaines générations de puces Apple, gravées en 3 nm+ voire en 2 nm, inverseront la tendance.

Vers un duel au sommet en 2026 ?

D'après l'analyste réputé Ming-Chi Kuo, les futurs A19 devraient rester en 3 nm, mais passer à une nouvelle version du procédé de TSMC encore plus performante. La gravure en 2 nm serait réservée à l'A20 Pro qui équipera les iPhone 18 Pro en 2026.

D'ici là, la concurrence aura aussi progressé, Qualcomm et MediaTek travaillant également sur des designs en 3 nm avancé. De quoi nous promettre un duel au sommet dans deux ans, en espérant qu'Apple ne délaisse pas l'aspect graphique. Car si les CPU des iPhone 16 dominent le marché, leurs GPU doivent encore faire leurs preuves face à des rivaux de plus en plus affûtés.



