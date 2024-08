Beats Solo Buds vs AirPods 2, quand la concurrence est au sein même du catalogue d'Apple

Hier, la marque Beats (détenue par Apple) a présenté une nouvelle paire d'écouteurs sans fil : les Beats Solo Buds. Ces nouveaux écouteurs qui seront disponibles dès le mois de juin, ont un objectif bien précis : faire mal à certains concurrents qui misent un peu trop sur les écouteurs sans fil à moins de 100 euros. Cependant, les Beats Solo Buds viennent aussi empiéter sur le terrain des AirPods 2, ce qui pourrait créer une concurrence interne. Sont-ils vraiment différents ? Il est temps d'observer cela de plus près...

Beats Solo Buds vs AirPods 2, lesquels choisir ?

Vous cherchez à acheter une nouvelle paire d'écouteurs sans fil, mais vous avez un petit budget qui ne vous permet pas de viser des écouteurs premium ? Il serait peut-être intéressant de regarder du côté des Beats Solo Buds et des AirPods 2. Commercialisé depuis plusieurs années, les AirPods 2 sont considérés aujourd'hui comme une "valeur sûre" pour les personnes qui veulent des écouteurs qui proposent une bonne autonomie, avec un assistant vocal et une bonne qualité audio.



Ce qu'on observe entre les Solo Buds et les AirPods 2 au premier abord, c'est le prix, les écouteurs de Beats seront bientôt disponibles au prix ultra-compétitif de 89,95€ (autant dire qu'Apple a fait un joli geste pour réduire sa marge de bénéfice) et les AirPods 2 sont vendus à 149€, mais souvent avec des promotions aux alentours des 100€ chez les revendeurs.

Comme c'est le cas avec ses casques Beats haut de gamme, Apple cherche à proposer des alternatives moins chères et tout aussi fiables que les AirPods. Cela permet à l'entreprise de capter un public supplémentaire qui ne se serait pas forcément intéressé aux écouteurs/casque d'Apple !



Du coup, faut-il choisir les Beats Solo Buds ou les AirPods 2 qui sont plus chers ? Pour vous aider à mieux comprendre si ça vaut vraiment la peine de dépenser 59,05€ de plus pour obtenir des AirPods de deuxième génération, à vous de vous faire votre propre avis sur le sujet.

Le comparatif

Caractéristique Beats Solo Buds AirPods 2 Réduction active du bruit et Mode transparence Non Non Audio spatial personnalisé Non Non Compatibilité Bluetooth Bluetooth 5.3 (moins énergivore, meilleure gestion des connexions...) Bluetooth 5.0 Assistant vocal Absence de la fonctionnalité "Dis Siri", mais possibilité d'interagir avec Siri avec déclenchement manuel Présence de la fonctionnalité "Dis Siri" grâce à la puce H1 d'Apple Connectique USB-C avec câble fourni Lightning avec câble fourni Autonomie Jusqu'à 18 heures par charge (Fast Fuel : 5 minutes de charge = 1 heure de musique) Jusqu'à 5 heures par charge (pas de compatibilité avec la charge rapide) Architecture acoustique personnalisée Oui (conçu pour offrir un son puissant avec une palette sonore ample et une clarté naturelle) Oui (utilisation de transducteurs spécialement conçus et un amplificateur haute efficacité) Capteurs Capteur de toucher sur le logo "B" de Beats Deux capteurs optiques, accéléromètres de détecteur de mouvement et de choix, capteur à double toucher Micros Deux microphones optimisés par un algorithme avancé de reconnaissance des bruits. Deux micros beamforming (capables de réduire le bruit de fon environnant) Écouteurs intra-auriculaires Oui (quatre tailles différentes d'embouts : XS, S, M, L) Non Couleurs Noir mat, Mauve polaire, Rouge transparent et Gris orage Blanc

