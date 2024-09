Notre test des écouteurs Beats Solo Buds

Les Beats Solo Buds, annoncés en avril, arrivent enfin en magasin. Ceux qui ont fait le buzz avec leur autonomie de 18 heures et leur prix canon de 89 € sont désormais disponibles à la commande. Si vous pensiez que les AirPods 2 étaient la meilleure offre d'entrée de gamme chez Apple, vous allez être surpris.

Notre avis sur les Beats Solo Buds

Spécifications clés

Puce Beats

Bluetooth de classe 1 (codecs SBC et AAC)

Autonomie de la batterie : 18 heures sur une seule charge

Port de charge : USB-C

Configuration à une touche, appairage iCloud, transfert iPhone/Apple Watch, support Localiser (iOS et Android), partage audio (iOS), commutation audio (Android)

Couleurs : Noir mat, gris orageux, violet arctique, rouge transparent

Prix : 89,99 €

Conception

Le design intra-auriculaire sans tige des Beats Solo Buds ne plaira pas à tous, mais les embouts en silicone (4 tailles disponibles) permettent à la fois un ajustement parfait pour les sportifs, mais aussi une annulation passive du bruit.



La caractéristique la plus remarquable est leur boîtier ultra-compact, qui ne comporte pas de batterie intégrée, ce qui le rend nettement plus petit que ses concurrents, AirPods compris.



Les commandes des écouteurs comprennent une simple pression pour lecture/pause/réponse, une double pression pour avancer, une triple pression pour reculer et une pression longue pour activer les assistants vocaux.



Le coloris rouge transparent attire particulièrement l'attention, dans la lignée de la tendance cool et transparente des Beats Studio Buds+.

Autonomie

Beats promet jusqu'à 18 heures d'autonomie pour les Solo Buds eux-mêmes, ce que l'on a pu confirmer. L'étui n'a pas de batterie, ce qui fait qu'il ne recharge pas les écouteurs, sauf lorsque l'on y branche un câble USB-C. C'est là où Apple a su réduire les coûts, et donc, le prix final. On y gagne aussi avec un encombrement minimal.



Une charge de 5 minutes permet une heure de lecture. Cette longévité est impressionnante et idéale pour les longues journées sans avoir besoin de trouver une prise trop fréquemment.

Qualité du son

Vendus moins de 90 €, les Solo Buds sont évidemment moins pointus technologiquement parlant que les AirPods Pro. Ils sont par exemple dépourvus de fonctions telles que l'annulation active du bruit ou le mode Transparence. Ils ne disposent pas non plus de la détection automatique de l'intra-auriculaire, ce qui signifie qu'ils ne se mettent pas automatiquement en lecture ou en pause lorsque vous les mettez ou les enlevez. C'est le prix de la concession.



Chaque écouteur est doté de transducteurs à double couche pour minimiser les distorsions et offrir un son haute fidélité. Bien qu'ils ne soient pas trop chargés en basses comme les autres produits Beats, ils offrent un son équilibré et cohérent. La qualité sonore est satisfaisante pour le prix, ce qui en fait sans hésiter les meilleurs écouteurs sans fil de marque à moins de 100 euros. On peut pratiquement les comparer aux AirPods Pro 1.

Conclusion

Beats a toujours su se démarquer, avec des produits à la fois sobres mais reconnaissables, et dotés d'une signature audio caractéristique. Avec les Solo Buds, le constructeur, appartenant à Apple depuis 2014, ouvre la voie à une nouvelle catégorie de produits. Au prix de 89,99 €, les Solo Buds offrent un mélange d'excellent design, d'autonomie prolongée et d'intégration poussée avec iOS et Android, le tout avec un son de qualité, mais presque neutre (comme les premiers AirPods Pro). Ils se distinguent ainsi sur le marché encombré des écouteurs sans fil.



Le seul bémol pour nous, c'est l'absence de lecture / pause automatique lorsque l'on met ou retire un écouteur.

Acheter les Beats Solo Buds

Acheter les Beats Solo Buds à 89 € chez :



Dites-nous dans les commentaires si ces écouteurs peuvent vous plaire, que ce soit pour le design, le prix ou les fonctionnalités.

