La Beats Pill s'offre 2 nouvelles couleurs : bleu marine et rose poudré

La marque Beats d'Apple lance aujourd'hui deux nouvelles couleurs pour son enceinte Beats Pill : bleu marine et rose poudré, enrichissant la gamme initiale qui compte les options "noir mat", "rouge vif" et "or champagne", sorties en juin dernier. La petite enceinte portable est plus sexy que jamais, mais pas en France !

Nouvelles couleurs et exclusivité des détaillants

Alors que les éditions spéciales en gris clair et gris foncé, lancées en collaboration avec Kim Kardashian en octobre, ont depuis été arrêtées, ces nouvelles teintes sont exclusives à certains détaillants aux États-Unis : le bleu est disponible uniquement chez Walmart et le rose chez Target. Le modèle rose sera également proposé chez John Lewis au Royaume-Uni et Walmart chez nos amis canadiens cet été, tandis que le bleu reste exclusif aux États-Unis.

Caractéristiques améliorées du Beats Pill

Le Beats Pill, repensé après l'arrêt de la Beats Pill+ en 2022, intègre un système de haut-parleurs redessiné avec une inclinaison de 20º pour une meilleure projection sonore, une résistance à l'eau et à la sueur (IP67), une connectivité USB-C et Bluetooth, un cordon amovible, et jusqu'à 24 heures d'autonomie. Elle propose les modes Amplify et Stéréo pour synchroniser deux enceintes, offrant un son amplifié ou une séparation stéréo. Le port USB-C permet de recharger des appareils comme les iPhones récents, et l'enceinte peut servir de haut-parleur pour les appels avec un algorithme de réduction de bruit et une prise en charge full duplex pour des appels clairs. La qualité sonore est excellente, éclipsant la Sonos Move, son principal concurrent pour un prix imbattable.

Campagne promotionnelle et tarification

Pour accompagner le lancement des nouvelles couleurs, Beats présente des courts-métrages “Pill People” mettant en scène la star de la WNBA Angel Reese en tant que Pill Person rose et l'ancien pilote de F1 Daniel Ricciardo en tant que Pill Person bleu. Les modèles Bleu Marine et Rose Poudré du Beats Pill sont disponibles dès aujourd'hui au prix de 149,99 $, aligné sur celui des couleurs standard. En France, le tarif de la Pill 2024 est de 169,99 € (sur Amazon par exemple).

