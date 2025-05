Lamine Yamal, nouvelle star mondiale, fait la pub de Beats

Malgré son élimination en demi-finale de la Ligue des champions 2025, la jeune pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, devient ambassadeur mondial de Beats by Dre, rejoignant des icônes comme Lionel Messi, Erling Haaland et LeBron James. La filiale d'Apple fait ici un gros coup.

Lamine Yamal, nouvelle icône mondiale de Beats

Beats a annoncé la signature du gamin de 17 ans dans une courte vidéo promotionnelle où la star espagnole incarne le PDG fictif de « Lamine Records » en quête du rythme idéal pour améliorer ses performances en match. L'inspiration lui viendra d'un jeune fan (plus jeune que lui encore) dans une scène très dynamique. Le rappeur favori de Yamal, Morad, fait également une apparition, les deux ayant grandi dans le même quartier espagnol surnommé « Le 304 ».

Bien évidemment, Lamine porte le récent casque Beats Studio Pro, ici personnalisé aux couleurs du Barça, tout en faisant visiter un bâtiment d’entreprise à un groupe de visiteurs.



Voici la vidéo :

Ce qu’a dit Lamine Yamal

Yamal s’est exprimé sur ce nouveau partenariat avec Beats :

J’aime la musique pour plein de raisons : elle m’aide à me concentrer avant un match, à me détendre après, et c’est une évasion dans un monde de plaisir. Pour moi, Beats est une marque cool et stylée qui correspond à ma personnalité. Je suis vraiment heureux de collaborer avec eux.

Chris Thorne, directeur marketing et responsable produit chez Beats, a ajouté :

Avoir Lamine dans la famille Beats est un immense honneur. Il fait des merveilles sur le terrain, et nous savons que la musique est une autre grande passion pour lui. Nous voulions raconter son amour pour la musique et laisser sa personnalité joyeuse et communicative briller.



En clair, une jolie pub pour Apple, qui exploite pleinement la marque Beats acquise en 2014.



