Apple fait la publicité de la nouvelle Beats Pill 2024 avec les "dudes"

Apple a récemment relancé l'emblématique haut-parleur sans fil Beats Pill avec un nouveau modèle revu et corrigé. Pour marquer le coup, l'entreprise a également repris la campagne classique de Beats mettant en scène les personnages de la Beats Pill, également connus sous le nom de "Beats Pill Dude".

Les Beats Pill Dudes

La toute première enceinte Beats Pill a été présentée pour la première fois en 2012, deux ans avant qu'Apple ne rachète Beats pour 3 milliards. À l'époque, Beats avait lancé une campagne publicitaire présentant les Pills comme des personnages vivants. Les "Pill Dudes" originaux étaient interprétés par Tichina Arnold, Eminem et Chris Rock. Des amis de Dr Dre, alors propriétaire de la marque.



Dans les publicités de l'époque, les "Dudes" étaient des être hilarants, blaguant sur l'univers de la musique pop et sur les caractéristiques des enceintes elles-mêmes. Le succès a été tel que Beats a commencé à vendre des supports en forme de Pill Dude pour son haut-parleur sans fil.

Les nouvelles pubs Beats

Maintenant que la Pill est de retour, Apple a eu la bonne idée de surfer sur cette campagne pour promouvoir la nouvelle génération de Pill. Trois nouvelles publicités mettant en scène les Beats Pill Dudes sont actuellement diffusées sur Youtube. L'une d'entre elles se moque de la nouvelle génération de Beats Pill en appelant les personnages Dude "Nepo Babies". Une autre met en avant des caractéristiques telles que l'autonomie de 24 heures et la résistance à l'eau, tandis que la dernière rappelle que le son est bien plus "lourd".



Voici les différents spots :

L'un des produits les plus cool de Beats proposé dans plusieurs coloris et à prix canon, est donc particulièrement choyé par Apple, qui met le paquet pour rappeler que la nouvelle Pill 2024 est disponible en magasins.



La nouvelle Beats Pill est en vente en noir, rouge et or au prix de 169,95 € sur la boutique Beats. Pour le moment, les revendeurs ne sont pas concernés.