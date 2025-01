Beats Pill : l’enceinte fun et romantique pour la Saint-Valentin

Beats, propriété d'Apple, prend de l'avance pour la fête de la Saint-Valentin en dévoilant une nouvelle publicité. Le rouge, en référence à l'amour, est bien évidemment la couleur dominante dans cette nouvelle vidéo.

Beats Love

Apple a lancé une publicité spéciale Saint-Valentin pour promouvoir la Beats Pill+, sa célèbre enceinte portable. Mettant en scène les « Pill People », des personnages humoristiques inspirés du design de l’enceinte, l’annonce met en avant l’autonomie impressionnante de 24 heures et la possibilité de coupler deux appareils pour une expérience audio renforcée.



Lancée en France en juin 2024 au prix de 150 €, la Beats Pill+ se distingue par une autonomie impressionnante. Elle est équipée d’un port USB-C pour une recharge rapide et pratique, ainsi que d’une certification IP67, la rendant résistante à l’eau et à la poussière. Avec son design revisité incluant une lanière amovible, elle permet aussi de coupler deux appareils pour une expérience stéréo immersive.

Beats est une marque fondée en 2006 par Dr. Dre et Jimmy Iovine, rachetée par Apple en 2014 pour 3 milliards de dollars. Depuis, Apple intègre les innovations de Beats à son écosystème, alliant design moderne et technologies performantes. La Beats Pill+ reflète cette collaboration, bénéficiant d’améliorations comme la charge USB-C et la connectivité fluide avec les appareils Apple, tout en conservant l’identité audacieuse et musicale de Beats.