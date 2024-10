Powerbeats Pro 2 : aperçu des couleurs et fin de la 1ère génération

Le code source d'iOS 18 semble assez bavard au sujet des Powerbeats Pro 2. Des écouteurs sportifs attendus de longue date après bientôt six ans de commercialisation de la première version. Voici les premières rumeurs concrètes.

Powerbeats Pro 2 : quatre coloris

Beats va commercialiser les Powerbeats Pro 2 en 2025. Malgré une courte vidéo teasing, nous ne savons strictement rien sur ces futurs nouveaux écouteurs. Néanmoins, le code source d'iOS 18 nous permet d'apprendre plusieurs informations croustillantes. Rien d'officiel, c'est important de le préciser.

© MacRumors

Premièrement, de nouvelles couleurs. On devrait retrouver du beige, du noir, du violet et de l'orange. Valable pour les écouteurs et le boîtier de charge. Concernant les caractéristiques, on peut s'attendre à de l'USB-C pour le boîtier, une meilleure autonomie, un son retravaillé en plus d'une compatibilité Android améliorée, notamment pour la fonction Localiser mon appareil. On parle aussi d'un capteur de mesure de la fréquence cardiaque, comme sur l'Apple Watch ou les futurs AirPods Pro 3. On espère une puce H2.



Sortis en mai 2019, il y a plus de cinq ans, les Powerbeats Pro de première génération méritent de prendre du repos. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Apple a stoppé leur commercialisation il y a quelques jours. Si vous souhaitez acheter des Powerbeats Pro, ne craquez pas à Noël ou lors du Black Friday chez les revendeurs, patientez quelques mois.