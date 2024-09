Beats publie une courte vidéo des Powerbeats Pro 2 et annonce une sortie en 2025

Alors que les produits Apple sont soumis à un silence radio total avant l'annonce officielle aux médias, le fonctionnement ne semble pas être le même avec la marque Beats. Apple n'hésite pas à collaborer avec des célébrités pour promouvoir ses futurs écouteurs ou casques Beats qui ne sont pas encore dévoilés. Alors que nous attendons impatiemment la deuxième génération des Powerbeats Pro, la firme de Cupertino a publié une courte vidéo sur X de la prochaine génération de Powerbeats Pro.

Un premier visuel sur les Powerbeats 2

Apple a révélé aujourd'hui une nouvelle collaboration inédite entre sa marque Beats et Shohei Ohtani, la star de la Major League Baseball (MLB), en partageant une vidéo promotionnelle sur le réseau social X. Cette vidéo fait non seulement la promotion de cette collaboration unique, mais elle offre également un premier aperçu très attendu des futurs Powerbeats Pro 2, dont la sortie est prévue pour 2025, d'après le message en fin de vidéo.



Dans ce teaser de moins d'une minute, Beats révèle la deuxième génération des Powerbeats Pro, même si la vidéo reste discrète sur les détails techniques, elle donne un avant-goût du design des nouveaux écouteurs. Ces Powerbeats Pro 2 arborent un look très similaire à leurs prédécesseurs, tout en proposant un design légèrement plus épuré et moderne.

La version actuelle des Powerbeats Pro est sortie en 2019 et après plus de quatre ans sur le marché, un renouvellement est vivement attendu. La concurrence dans le secteur des écouteurs sans fil ne cesse de croître, avec des innovations constantes chez des marques comme Sony, Bose et Samsung. Pour rester compétitif, Beats n'a pas d'autres choix que de moderniser son produit phare afin de maintenir sa dynamique commerciale. Un cycle de vente de plus de quatre ans pour des écouteurs sans fil devient risqué, surtout dans un marché aussi rapide.



Les Powerbeats Pro actuels sont réputés pour leur design orienté fitness, ils comprennent des crochets d'oreille ajustables qui assurent un maintien optimal lors des séances d'entraînement. Ils sont alimentés par la puce H1 d'Apple, cette puce garantit une connexion rapide et stable, ainsi que la prise en charge de la commande vocale "Siri" ou "Dis Siri".



Côté performances, les Powerbeats Pro actuels offrent jusqu'à 9 heures d'autonomie sur une seule charge, un atout majeur pour les utilisateurs qui cherchent à profiter de longues sessions d'écoute sans avoir besoin de les recharger fréquemment. On espère que l'autonomie sera en légère hausse avec les Powerbeats 2, on peut s'attendre à peut-être l'ajout d'une ou deux heures d'autonomie.



À ce jour, Beats n'a pas dévoilé d'autres informations spécifiques sur les caractéristiques techniques des Powerbeats Pro 2. Cependant, on peut s'attendre à des améliorations sur des points clés comme la qualité sonore et certaines fonctionnalités, pour aligner ces nouveaux modèles aux normes des écouteurs sans fil haut de gamme du marché.