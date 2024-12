Instagram introduira l'édition vidéo par IA en 2025

Instagram vient d'annoncer qu'à partir de l'année prochaine, une nouvelle fonctionnalité permettra de modifier tous les éléments d'une vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Cette innovation pourrait susciter des débats, alors que la distinction entre réalité et manipulation numérique est déjà difficile aujourd'hui sur les réseauc sociaux.

Instagram s'apprête à démocratiser l'usage de l'IA sur sa plateforme

À partir de l'année prochaine, Instagram prévoit de lancer une nouvelle fonctionnalité d'édition vidéo basée sur l'intelligence artificielle (IA), utilisant des prompts textuels. Cette fonctionnalité, alimentée par le modèle d'IA Movie Gen de Meta, permettra aux utilisateurs de modifier presque tous les aspects de leurs vidéos simplement en tapant des descriptions textuelles.



Adam Mosseri, le chef d'Instagram, a présenté une démonstration de cette technologie, montrant comment il pouvait changer sa tenue, ajouter une chaîne en or autour de son cou, et modifier le fond de sa vidéo pour inclure des paysages comme des champs enneigés, la Tour Eiffel ou Times Square. La démonstration a également montré des ajouts plus créatifs, comme transformer Mosseri en un personnage animé style Animoji.

Une mauvaise idée ?

L'introduction de l'édition vidéo par intelligence artificielle sur Instagram pourrait entraîner des problèmes pour les consommateurs. En permettant des modifications impressionnantes à l'aide de simples prompts textuels, cette technologie rendra de plus en plus difficile la distinction entre les vidéos authentiques et celles modifiées par l'IA. Les utilisateurs risquent de se retrouver confrontés à des contenus trompeurs ou dénaturés, sans pouvoir discerner leur véritable origine. Cette confusion pourrait nuire à la confiance accordée aux vidéos partagées sur la plateforme, et créer des problèmes de crédibilité pour les créateurs de contenu.



En outre, l'accessibilité accrue de ces outils d'édition par IA pourrait être exploitée à des fins malveillantes. Des individus pourraient créer des vidéos faussement réalistes pour tromper, manipuler ou nuire à d'autres utilisateurs. Cette situation pose des questions éthiques importantes concernant la responsabilité des plateformes comme Instagram dans la gestion et la régulation de ces nouvelles technologies. Sans des mesures de protection adéquates, les risques associés à l'utilisation abusive de l'édition vidéo par IA pourraient éclipser ses avantages créatifs, nécessitant une réflexion approfondie sur l'équilibre entre innovation et sécurité des utilisateurs.