Instagram veut vérifier votre âge à l'aide d'une vidéo de votre visage

Instagram propose deux nouvelles méthodes aux utilisateurs qui souhaitent certifier qu'ils ont plus de 18 ans. Désormais, plus besoin de transmettre sa pièce d'identité, un simple selfie vidéo suffira grâce à un outil de contrôle IA.

Est-ce vraiment efficace ?

C'est un débat qui fait rage depuis de nombreuses années au sujet des réseaux sociaux et surtout d'Instagram. Encore en 2022, les applications et les gouvernements n'ont pas trouvé (ou cherché) la solution imparable pour vérifier l'âge d'une personne derrière un profil sur internet.



Le système de protection a tout de même évolué dans le bon sens ces dernières années, même s'il reste bien trop perfectible. Instagram a visiblement des projets en cours car l'entreprise vient d'annoncer le lancement de deux nouvelles méthodes pour vérifier que l'utilisateur est majeur aux États-Unis.



Au-delà du classique téléchargement de la pièce d'identité directement dans l'application, il sera dorénavant possible de réaliser une courte vidéo en mode selfie pour dévoiler son visage. L'extrait sera ensuite analysé par la société Yoti, partenaire du projet et spécialisée dans la confidentialité en ligne.

Yoti possède un outil basé sur l'intelligence artificielle capable de deviner votre tranche d'âge avec une marge d'erreur presque nulle. Le principal objectif, c'est surtout de savoir si la personne présente sur l'image est majeure ou non. Après vérification, le fichier est détruit et n'est pas sauvegardé dans la base de données.



Pour ce qui est de la troisième solution, elle s'intitule "caution sociale". Pour faire simple, trois personnes majeures présentes sur Instagram doivent certifier que le demandeur a bien plus de 18 ans. Instagram explique avoir mis en place plusieurs garanties pour ne pas se faire berner par certain(e)s.



Bien évidemment, Insta précise que le nouveau processus est actuellement en phase de test. De nombreuses interrogations sont encore présentes et il reste à voir si tout fonctionne correctement sur le long terme. En prenant exemple sur la méthode du selfie vidéo, on se demande comment le réseau social va faire pour s'assurer que le propriétaire du compte n'a pas donné son téléphone à une autre personne durant l'étape de vérification.



À noter que ces trois étapes sont accessibles dès lors qu'un utilisateur souhaite modifier sa date de naissance et passer de la catégorie mineure à majeur. Pour rappel, des millions d'enfants de moins de 13 ans (âge légal pour ouvrir un compte sur Instagram) sont actifs sur le réseau social. Il serait peut-être temps de trouver une solution à ce problème également...

