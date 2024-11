Le blanchiment d'argent prend de l'ampleur sur TikTok et Instagram

1 com

Les réseaux sociaux sont de plus en plus envahis par des activités illégales. Un récent rapport de la National Crime Agency (NCA) britannique révèle que le blanchiment d'argent est en pleine expansion sur des plateformes telles que TikTok et Instagram. Cette situation concerne également Snapchat et d'autres réseaux. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est que certains jeunes utilisateurs participent à ces activités sans même en être conscients.

La face sombre des réseaux sociaux

Un rapport récent met en lumière l’utilisation croissante de TikTok et d'Instagram pour recruter des "mules financières". Ces individus, souvent jeunes et influençables, sont incités à transférer des fonds illégalement entre des comptes bancaires, généralement contre une compensation. Les recruteurs, opérant via des publicités ou des messages directs sur ces plateformes, ciblent des personnes en quête de revenus rapides, souvent sans qu’elles réalisent les risques juridiques.

Les conséquences pour les "mules" sont graves : elles risquent des poursuites pénales, jusqu'à 14 ans de prison, des interdictions de comptes bancaires et des sanctions financières. Ces activités alimentent fréquemment des réseaux criminels plus vastes, comme le blanchiment d’argent ou la fraude internationale. Les autorités mettent en garde contre ces pratiques et appellent à la vigilance, en particulier auprès des jeunes actifs sur les réseaux sociaux, afin de réduire leur vulnérabilité face à ces manœuvres frauduleuses.

Une méthode redoutable

Le procédé est simple : le réseau criminel demande à l'individu de fournir ses coordonnées bancaires (RIB) pour lui transférer une somme d'argent importante. Une fois l'argent reçu, l'individu doit soit le transférer vers un autre compte bancaire indiqué par le malfaiteur, soit le retirer en espèces afin de le transmettre en "mains propres" à une tierce personne du réseau.



En contrepartie de ce service, l'individu peut garder un petit pourcentage du montant total. Juridiquement, il devient indirectement complice de blanchiment d'argent. Si la banque mène une enquête ou si le réseau criminel est démantelé par les forces de l'ordre, l'individu risque une lourde peine de prison.

L'argent facile n'existe pas

Tout comme certains influenceurs sur ces réseaux sociaux, les réseaux criminels exploitent une méthode redoutable, particulièrement efficace chez les jeunes en quête d'argent facile. Ils utilisent des images luxueuses et la fameuse phrase d'accroche "gagner beaucoup d'argent sans rien faire". Ce procédé, bien que ridicule pour les adultes, est redoutablement efficace chez les plus jeunes.



"L'argent facile" n'existe pas malheureusement. Personne ne gagne sa vie uniquement grâce aux paris sportifs, au trading via des alertes par téléphone ou pire au transfert d'argent sur des comptes inconnus. Protégez vos enfants, même si ce n'est pas toujours simple avec Internet.



