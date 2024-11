L'Australie interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Une loi qui devrait être mondiale selon beaucoup de parents. L'Australie vient d'adopter un projet de loi qui interdit l'usage des réseaux sociaux pour les jeunes australiens de moins de 16 ans. Une initiative lourde de conséquence qui n'a pas fini de faire parler d'un côté comme de l'autre.

Une première historique

L'Australie a officiellement voté l'interdiction définitive des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans. Cette loi, approuvée par les législateurs australiens, vise à protéger la santé mentale des jeunes générations. Une décision historique, bien que contestée par les entreprises responsables des réseaux sociaux. Un récent sondage indique que 77 % des Australiens étaient favorables à ces nouvelles mesures.



Les entreprises concernées ont 12 mois pour se conformer aux nouvelles exigences. En cas de non-respect, elles risquent des amendes de plusieurs millions de dollars imposées par le gouvernement. Toute la responsabilité de mettre en place un système efficace pour empêcher les enfants australiens de moins de 16 ans d'accéder aux plateformes incombera aux entreprises. Les enfants et leurs parents ne seront pas sanctionnés par la loi.

Pour le moment, aucune plateforme spécifique n'est mentionnée dans la loi. Cependant, il est évident que TikTok, Instagram, Snapchat, X, Facebook, et d'autres réseaux sociaux similaires seront concernés. En revanche, des services comme YouTube et WhatsApp devraient échapper à cette règle, leur fonction première n'étant pas celle d'un réseau social.



Les entreprises concernées n'ont pas tardé à réagir, comme prévu. Elon Musk, PDG de X, évoque la liberté d'expression et suggère que cette mesure permet au gouvernement australien de mieux contrôler Internet dans son ensemble. Meta a pour sa part qualifié cette initiative de "incohérente" et "inefficace". Les autres ne devraient pas tarder à faire un communiqué. L'année 2025 s'annonce donc tendue sur les réseaux sociaux australiens. TikTok va d'ailleurs interdir les filtres de beauté pour les mineurs prochainement.



Déclaration d'Anthony Albanese, Premier ministre australien :