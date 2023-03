L'Utah est le premier État à requérir l'accord parental sur les réseaux sociaux

Deux nouvelles lois américaines, spécifique à un État pour le moment, visent à imposer des règles strictes sur la façon dont les adolescents peuvent utiliser les applications de médias sociaux, TikTok en tête.



Le gouverneur de l'Utah a signé deux projets de loi qui pourraient bouleverser la façon dont les adolescents peuvent utiliser les réseaux sociaux. En conséquence, des entreprises telles que Meta, Snap et TikTok seraient tenues d'obtenir l'autorisation des parents avant que les adolescents puissent créer un compte sur leurs plateformes. Les lois prévoient également des couvre-feux, des contrôles parentaux et des fonctions de vérification de l'âge.

Vers une baisse significative de l'utilisation des réseaux sociaux

Comme vous pouvez vous en douter, ces lois rapportées par NBCNews pourraient changer radicalement la façon dont les plateformes sociales gèrent les comptes de leurs plus jeunes utilisateurs. Outre le consentement parental et la vérification de l'âge, les lois interdisent également aux entreprises "d'utiliser une conception ou une fonctionnalité qui entraîne une dépendance d'un mineur à l'égard de la plateforme de médias sociaux de l'entreprise". C'est-à-dire que, à minima, une limitation de temps sera mise en place. Mais cela pourrait aller plus loin comme la modification des algorithmes de recommandation parfois trop "bons".

Pour l'instant, on ne sait pas comment les autorités de l'Utah entendent faire appliquer ces lois ni comment elles s'appliqueront aux comptes existants des mineurs. La nouvelle législation devrait entrer en vigueur en mars 2024.

Des enfants en danger

L'effet que les smartphones, et plus particulièrement les réseaux sociaux peuvent avoir sur les adolescents fait l'objet d'une attention particulière depuis un certain temps aux États-Unis. Au début de l'année, le Surgeon General a déclaré que "13 ans, c'est trop tôt", en référence à l'âge minimum auquel la plupart des plateformes permettent aux adolescents de s'inscrire. Les législateurs du Congrès et d'autres États ont également proposé des lois qui limiteraient la capacité des adolescents à utiliser les applications de médias sociaux. En France, début mars, L'Assemblée a adopté une proposition de loi visant à contrôler les moins de 15 ans dès lors qu'ils voudront consulter les réseaux.

Cependant, tout le monde n'est pas d'accord et certains prônent la liberté des jeunes. Mais la chute du niveau scolaire, la hausse des dépressions des ados et l'escalade de la violence depuis quelques années devraient faire réfléchir les différents responsables à travers le monde.



Que pensez-vous de l'impact des réseaux sociaux sur les enfants et sur vous-même ? Est-ce que TikTok, Snapchat, Facebook et autre Instagram sont à mettre sur le même plan ?

Télécharger l'app gratuite TikTok