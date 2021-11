Spotify essaye le scroll pour passer de musique en musique comme sur les réseaux sociaux

Spotify est toujours au goût du jour et ce n'est pas cette nouvelle fonction en bêta qui viendra dire le contraire. Grâce à cette fonction, vous pouvez passer de clips en clips juste en balayant l'écran vers le haut ou vers le bas. Explications.

L'un des systèmes indémodables et parmi les plus efficaces dans une application, c'est le scroll (défilement). Que vous soyez sur Twitter, TikTok, YouTube... vous êtes constamment en train de faire défiler votre écran vers le haut ou vers le bas avec votre pouce.

Spotify semble en être conscient et c'est pour cela qu'il teste actuellement une toute nouvelle fonction similaire à ce que propose la concurrence mais adaptée à son application. Comme remarqué par TechCrunch, une nouvelle icône est disponible dans la version bêta de Spotify sur TestFlight et lorsque vous vous rendez dessus, vous avez accès à un système encore jamais vu auparavant qui permet de découvrir de nouvelles musiques en vidéo.



L'objectif est simple, pouvoir défiler de haut en bas d'extrait de clip en extrait de clip et pourquoi pas même liker et bien évidemment ajouter un nouveau morceau à vos playlists. Si l'explications vous semble un peu confuse, voyez plutôt la vidéo ci-dessous qui devrait tout de suite vous éclaircir l'esprit.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl