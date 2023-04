Contrôlez votre musique venant de Spotify directement depuis l'app Strava

Carplay et CarKey

L'application Strava vient d'annoncer un partenariat inédit et assez inattendu avec le service de streaming Spotify . Désormais, les utilisateurs de Strava peuvent gérer leur musique directement depuis l'application iOS et Android, grâce à l'intégration du célèbre service de streaming. Cette collaboration permettra aux utilisateurs de parcourir les playlists populaires de Spotify, de retrouver leurs propres playlists, de contrôler la musique en cours, de découvrir des podcasts ainsi que les livres audio. Dès l'enregistrement d'une activité, les utilisateurs auront une icône de musique en haut à droite de leur écran. Il leur suffira d'appuyer dessus, puis de sélectionner le logo Spotify pour profiter de cette nouvelle expérience.

Depuis 2011, l'application Strava brille sur l'App Store grâce à sa capacité à se renouveler et apporter des fonctionnalités fantastiques qui rendent meilleure l'expérience utilisateur. Après la synchronisation de vos données avec des milliers d'applications et appareils, la création d'un côté communautaire pour générer de la motivation pour l'exercice, Strava vient de conclure un partenariat avec Spotify !

