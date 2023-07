Spotify partage les 10 albums de rap les plus écoutés depuis la création du service

Comme tous les services de streaming, Spotify possède un grand catalogue de musique rap, on retrouve les classiques, mais aussi les nouveaux albums qui sont très populaires chez les jeunes. Pour apporter un peu de visibilité à sa communauté, Spotify a décidé de partager les 10 albums les plus écoutés de tous les temps sur sa plateforme. Accessoirement, les artistes de ces albums sont aussi ceux génèrent le plus de "Spotify Money".

Le classement des 10 albums rap les plus populaires depuis la création de Spotify

Comme ses concurrents, Spotify traque en permanence l'activité de ses utilisateurs afin de concevoir des "Spotify Wrapped", mais aussi pour mieux comprendre le style de musique qui attire le plus ses abonnés. Spotify est très populaire chez les adolescents et les moins de 30 ans, sans surprise, ce sont ceux qui écoutent le plus fréquemment du Rap US, cela se ressent d'ailleurs dans les musiques les plus écoutés sur Spotify, on retrouve énormément de rap dans les classements des musiques les plus en vogue par pays.



Pour montrer l'influence de cette musique sur son service, Spotify a partagé, il y a un peu plus de 24 heures, un classement résumant les 10 albums rap les plus écoutés depuis le lancement du service en octobre 2008.

Le classement

? - XXXTentacion

Il s'agit du deuxième album studio du rappeur américain XXXTentacion. Il a été publié le 16 mars 2018. L'album a été très attendu par les fans, car il faisait suite à la sortie de son premier album studio à succès, "17", en 2017. Scorpion - Drake

"Scorpion" est le cinquième album studio du rappeur canadien Drake. Il a été publié le 29 juin 2018. L'album est double, composé de deux parties distinctes : une partie rap et une partie R&B. Il comprend un total de 25 titres et présente des collaborations avec des artistes tels que Jay-Z, Michael Jackson, Static Major et Ty Dolla $ign. Views - Drake

"Views" est le quatrième album studio du rappeur canadien Drake. Il a été publié le 29 avril 2016. L'album était initialement annoncé sous le titre "Views from the 6" avant d'être raccourci à "Views". Goodbye & Good Riddance - Juice WRLD

Il s'agit du premier album studio de l'artiste, il a été publié le 23 mai 2018. Plusieurs chansons de l'album ont connu un grand succès, notamment "Lucid Dreams". Astroworld - Travis Scott

C'est troisième album studio du rappeur Travis Scott. Il a été publié le 3 août 2018. L'album tire son nom d'un ancien parc d'attractions situé à Houston, au Texas, qui a fermé ses portes en 2005. 17 - XXXTENTACION

C'est le premier album studio du rappeur XXXTENTACION. Il a été publié le 25 août 2017. L'album est largement considéré comme un tournant dans la carrière de l'artiste, il a contribué à le propulser sur la scène musicale internationale. Shoot for the Stars, Aim for the Moon - Pop Smoke

"Shoot for the Stars, Aim for the Moon", a été publié à titre posthume le 3 juillet 2020. L'album a été produit en collaboration avec plusieurs artistes et producteurs renommés et a connu un énorme succès, atteignant la première place du Billboard 200 aux États-Unis. DAMN. - Kendrick Lamar

Il a été publié le 14 avril 2017. L'album a reçu un accueil critique unanime et a connu un énorme succès commercial, l'album comprend des collaborations avec des artistes tels que Rihanna, U2 et Zacari. More Life - Drake

L'album est sorti le 18 mars 2017, il présente une fusion de hip-hop, de dancehall, de R&B, de trap et d'autres influences musicales. Drake explore des collaborations internationales avec des artistes tels que Giggs, Jorja Smith, Sampha, Skepta, Black Coffee et plusieurs autres. Legends Never Die - Juice WRLD

Il s'agit du troisième album studio du rappeur américain Juice WRLD. Il a été publié à titre posthume le 10 juillet 2020, après le décès prématuré de l'artiste en décembre 2019.

Du côté d'Apple Music, la plateforme reste silencieuse à propos des albums les plus écoutés, toutefois, les abonnés peuvent retrouver les titres les plus populaires par ville et par pays dans l'onglet "Explorer", il s'agit de playlists qui s'actualisent quotidiennement.

Via

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts